The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
கீமோதெரபி ஊசி ரூ. 7000; புற்றுநோய் மருந்துகளின் புதிய விலைப் பட்டியல்!செஞ்சி சிறுமி வழக்கு; புலன் விசாரணையைத் தீவிரப்படுத்த வேண்டும்: பெ. சண்முகம்வீட்டுக்குள் இருக்கவே அச்சமடையும் நிலையில் மக்கள்; இதுதான் தவெகவின் சாதனையா? - மு.க. ஸ்டாலின்இனி நிரந்தர அரசுப் பணிகள் இல்லையா? - கனிமொழி கேள்விதேனி சிறைச் சம்பவம்! 1995-ல் சுரங்கம் தோண்டி தப்பிய 43 கைதிகள்! புரட்டப்படும் வரலாறு!நாட்டில் ஆப்பிள் ஐபோன் விற்பனை 30% சரிவு!டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 21 காசுகள் சரிந்து ரூ. 95.28 ஆக நிறைவு!ரிலையன்ஸ் முதல் ஐடி பங்குகள் வரை சரிவு எதிரொலி: சென்செக்ஸ், நிஃப்டி கடும் சரிவு!!

டிச 9 முதல் 27 வரை சென்னை - திருப்பதி விரைவு ரயில்கள் ரத்து

சென்னை- திருப்பதி இடையே இயக்கப்படும் சப்தகிரி விரைவு ரயில், திருப்பதி விரைவு ரயில் இரண்டும் முழுவதுமாக ரத்து செய்யப்படுவதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்திருப்பது பற்றி....

கோப்புப்படம்

Updated On :

தென் மத்திய ரயில்வே குண்டக்கல் கோட்டம், ரேணிகுண்டா ரயில்நிலையத்தில் 48 நாள்கள் இருப்புப்பாதை பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெற இருப்பதால் வரும் டிசம்பா் 9 முதல் 27 வரை சென்னை- திருப்பதி இடையே இயக்கப்படும் சப்தகிரி விரைவு ரயில், திருப்பதி விரைவு ரயில் இரண்டும் முழுவதுமாக ரத்து செய்யப்படுவதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.

இதுதொடா்பாக தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:

தென்மத்திய ரயில்வேயின் குண்டக்கல் கோட்டம், ரேணிகுண்டா ரயில் நிலையத்தில் பணிமனை பராமரிப்புப் பணிகள் மற்றும் இருப்புப்பாதை பராமரிப்புப் பணிகள் 48 நாள்கள் நடைபெற உள்ளதால் சென்னை திருப்பதி இடையே இயக்கப்படும் 16057 எண் கொண்ட சென்னை - திருப்பதி சப்தகிரி விரைவு ரயில், 16058 எண் கொண்ட திருப்பதி - சென்னை சப்தகிரி விரைவு ரயில், 16053 எண் கொண்ட சென்னை - திருப்பதி விரைவு ரயில், 16054 எண் கொண்ட திருப்பதி - சென்னை விரைவு ரயில் ஆகிய 4 ரயில்களும் சென்னை - திருப்பதி இடையே டிசம்பா் 9 முதல் 27 வரை முழுவதும் ரத்து செய்யப்படுகிறது.

இந்த ரயில்களுக்கு முன்பதிவு செய்துள்ள பயணிகளுக்கு இது குறித்த தகவல் அவா்களது கைபேசி மூலம் தெரிவிக்கப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

தண்டவாளத்தில் மண் சரிவு: நெல்லைக்கு தாமதமாக வந்த ரயில்கள்

தண்டவாளத்தில் மண் சரிவு: நெல்லைக்கு தாமதமாக வந்த ரயில்கள்

பொறியியல் பணி: கோவை ரயில் பகுதியாக ரத்து

பொறியியல் பணி: கோவை ரயில் பகுதியாக ரத்து

காட்பாடி - திருப்பதி இடையே 2ஆவது ரயில் பாதை: நிலம் கையகப்படுத்த அரசாணை வெளியீடு!

காட்பாடி - திருப்பதி இடையே 2ஆவது ரயில் பாதை: நிலம் கையகப்படுத்த அரசாணை வெளியீடு!

பராமரிப்புப் பணி: மேட்டுப்பாளையம் - போத்தனூா் மெமு ரயில் பகுதியாக ரத்து

பராமரிப்புப் பணி: மேட்டுப்பாளையம் - போத்தனூா் மெமு ரயில் பகுதியாக ரத்து

விடியோக்கள்

Ravindran Duraisamy Interview | அண்ணாமலை எடுத்த முடிவு? Annamalai | We the Leaders | BJP |TVK | CJP

Ravindran Duraisamy Interview | அண்ணாமலை எடுத்த முடிவு? Annamalai | We the Leaders | BJP |TVK | CJP

Ravindran Duraisamy Interview | விஜய் அளவுக்கு தனுஷ்...? | CM Vijay | Dhanush | BJP | TVK | Congress

Ravindran Duraisamy Interview | விஜய் அளவுக்கு தனுஷ்...? | CM Vijay | Dhanush | BJP | TVK | Congress