டிச 9 முதல் 27 வரை சென்னை - திருப்பதி விரைவு ரயில்கள் ரத்து
சென்னை- திருப்பதி இடையே இயக்கப்படும் சப்தகிரி விரைவு ரயில், திருப்பதி விரைவு ரயில் இரண்டும் முழுவதுமாக ரத்து செய்யப்படுவதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்திருப்பது பற்றி....
கோப்புப்படம்
தென் மத்திய ரயில்வே குண்டக்கல் கோட்டம், ரேணிகுண்டா ரயில்நிலையத்தில் 48 நாள்கள் இருப்புப்பாதை பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெற இருப்பதால் வரும் டிசம்பா் 9 முதல் 27 வரை சென்னை- திருப்பதி இடையே இயக்கப்படும் சப்தகிரி விரைவு ரயில், திருப்பதி விரைவு ரயில் இரண்டும் முழுவதுமாக ரத்து செய்யப்படுவதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.
இதுதொடா்பாக தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:
தென்மத்திய ரயில்வேயின் குண்டக்கல் கோட்டம், ரேணிகுண்டா ரயில் நிலையத்தில் பணிமனை பராமரிப்புப் பணிகள் மற்றும் இருப்புப்பாதை பராமரிப்புப் பணிகள் 48 நாள்கள் நடைபெற உள்ளதால் சென்னை திருப்பதி இடையே இயக்கப்படும் 16057 எண் கொண்ட சென்னை - திருப்பதி சப்தகிரி விரைவு ரயில், 16058 எண் கொண்ட திருப்பதி - சென்னை சப்தகிரி விரைவு ரயில், 16053 எண் கொண்ட சென்னை - திருப்பதி விரைவு ரயில், 16054 எண் கொண்ட திருப்பதி - சென்னை விரைவு ரயில் ஆகிய 4 ரயில்களும் சென்னை - திருப்பதி இடையே டிசம்பா் 9 முதல் 27 வரை முழுவதும் ரத்து செய்யப்படுகிறது.
இந்த ரயில்களுக்கு முன்பதிவு செய்துள்ள பயணிகளுக்கு இது குறித்த தகவல் அவா்களது கைபேசி மூலம் தெரிவிக்கப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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