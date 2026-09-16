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பராமரிப்புப் பணி: மேட்டுப்பாளையம் - போத்தனூா் மெமு ரயில் பகுதியாக ரத்து

கோவை - போத்தனூா் இடையே ரயில் பாதையில் பராமரிப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுவதால், மேட்டுப்பாளையம் - போத்தனூா் மெமு ரயில் பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது.

மெமு ரயில்

மெமு ரயில்

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கோவை - போத்தனூா் இடையே ரயில் பாதையில் பராமரிப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுவதால், மேட்டுப்பாளையம் - போத்தனூா் மெமு ரயில் பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது.

இதுகுறித்து, சேலம் ரயில்வே கோட்ட நிா்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு:

பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக செப்டம்பா் 18 முதல் 20 வரை, மேட்டுப்பாளையத்தில் இருந்து பிற்பகல் 1.05 மணிக்குப் புறப்படும் மேட்டுப்பாளையம் - போத்தனூா் மெமு ரயில் (எண்: 66615) மேட்டுப்பாளையம் - வடகோவை இடையே மட்டும் இயக்கப்படும். வடகோவை - போத்தனூா் இடையே மேற்கண்ட நாள்களில் ரத்து செய்யப்படுகிறது.

இதேபோல, செப்டம்பா் 18 முதல் 20 வரை, போத்தனூா்- மேட்டுப்பாளையம் மெமு ரயில் (எண்: 66616) போத்தனூா்- வடகோவை இடையே ரத்து செய்யப்படுகிறது. மேற்கண்ட நாள்களில் இந்த ரயிலானது, வடகோவையில் இருந்து பிற்பகல் 3.52 மணிக்குப் புறப்பட்டு மேட்டுப்பாளையத்துக்கு இயக்கப்படும் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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