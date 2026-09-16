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வெளியானது சண்டக்காரி ஸ்னீக் பீக்!

ஸ்ரேயா சரண் - விமல் நடித்த சண்டக்காரி படத்தின் ஸ்னீக் பீக் விடியோ வெளியானது.

சண்டக்காரி ஸ்னீக் பீக்!

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ஸ்ரேயா சரண் - விமல் நடித்த சண்டக்காரி படத்தின் ஸ்னீக் பீக் விடியோ வெளியானது.

திரைப்படத்தின் தமிழ் ரீ மேக்காக கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு உருவான படம் சண்டக்காரி. இயக்குநர் மாதேஷ் இயக்கத்தில் விமல் நாயகனாகவும், ஸ்ரேயா சரண் நாயகியாகவும் நடித்தனர்.

இதனைத் தொடர்ந்து படத்தின் ஸ்னீக் பீக் விடியோ வெளியானது.

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