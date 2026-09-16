டாய்ரா படத்தின் செய்தியாளர் சந்திப்பு - புகைப்படங்கள்
டாய்ரா படத்தின் செய்தியாளர் சந்திப்பு - புகைப்படங்கள்
கரீனா கபூர் மற்றும் பிருத்விராஜ் நடிப்பில் விரைவில் திரைக்கு வரவிருக்கும் க்ரைம்-த்ரில்லர் திரைப்படமான டாய்ரா படத்தின் செய்தியாளர் சந்திப்பு.
உண்மைச் சம்பவங்களை அடிப்படையாகக் கொண்ட இந்த படத்தை இயக்கிய மேக்னா குல்சார் இயக்கியுள்ளார்.
யாஷ் கேஸ்வானி மற்றும் சீமா அகர்வால் ஆகியோருடன் இணைந்து இப்படத்தின் கதையையும் மேக்னா குல்சார் எழுதியுள்ளார்.
படத்திற்கு அமித் திரிவேதி இசையமைத்துள்ளார்.
உண்மைச் சம்பவங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ள படம் டாய்ரா.
பிருத்விராஜ்
கரீனா கபூர்
கரீனா கபூர்
கரீனா கபூர்
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