The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
தமிழக வரலாற்றில் இதுபோன்ற டம்மி முதல்வரை பார்த்ததில்லை: உதயநிதிவிநாயகர் சதுர்த்தி: நாகர்கோவில் - தாம்பரம் நாளை சிறப்பு ரயில் அறிவிப்புதொழில்நுட்பம், கனிம வளத்தை ஆயுதமாக்கக் கூடாது: பிரதமர் மோடி எச்சரிக்கை!243 பயணிகளுடன் இந்தோனேசிய கப்பல் மாயம்: 103 பேர் மீட்பு!தனித்துப் போட்டி, தவெக ஆட்சிக்கு பாதிப்பில்லை: பெ. சண்முகம்தாராபுரத்தில் சிபிஐ, மதுராந்தகத்தில் சிபிஎம் போட்டி: மு. வீரபாண்டியன் அறிவிப்பு

கூடுதல் கவனம் பெற்றவர்...

பாலிவுட் திரை நட்சத்திரங்களில் கூடுதல் கவனம் பெற்றவர் நடிகை கரீனா கபூர்.

Published On :

பாலிவுட் திரை நட்சத்திரங்களில் கூடுதல் கவனம் பெற்றவர் நடிகை கரீனா கபூர். 2000-ஆம் ஆண்டு ஜே.பி. தத்தா இயக்கத்தில் வெளியான "ரெஃப்யூஜி' திரைப்படம் மூலம் அபிஷேக் பச்சனுக்கு ஜோடியாக தனது 19-ஆவது வயதில் திரையுலகில் அறிமுகமான இவர், தொடர்ந்து பல்வேறு திரை நட்சத்திரங்களுடன் நடித்து வருகிறார்.

தற்போது, மேக்னா குல்சார் இயக்கத்தில் உண்மைச் சம்பவங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு உருவாகி வரும் "தாயரா' என்ற த்ரில்லர் படத்தில் காவல்துறை அதிகாரியாக நடித்துள்ளார். பாடல்களே இல்லாத இந்தத் திரைப்படம் விரைவில் திரைக்கு வரவுள்ளது.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

முதல்வர் விஜய்யுடன் நடித்த போது த்ரிஷா அனுப்பிய அந்த குறுஞ்செய்தி: மாளவிகா மோகனன்

முதல்வர் விஜய்யுடன் நடித்த போது த்ரிஷா அனுப்பிய அந்த குறுஞ்செய்தி: மாளவிகா மோகனன்

பிரியங்கா சோப்ராவின் அழகு ரகசியம் இதுதான்! அவரது தாய் சொன்னது..!

பிரியங்கா சோப்ராவின் அழகு ரகசியம் இதுதான்! அவரது தாய் சொன்னது..!

எளிமையான மேக்அப் -யை விரும்புகிறேன்! அழகின் ரகசியம் பற்றி நடிகை ஷ்ரத்தா கபூர்

எளிமையான மேக்அப் -யை விரும்புகிறேன்! அழகின் ரகசியம் பற்றி நடிகை ஷ்ரத்தா கபூர்

திரை இல்லாமல் வெளியாகும் ஆப்பிள் ஸ்மார்ட் வாட்ச்!

திரை இல்லாமல் வெளியாகும் ஆப்பிள் ஸ்மார்ட் வாட்ச்!

விடியோக்கள்

முதல்வர் எதற்கு வெளிநாடு சென்றார்? EPS விமர்சனம்! | ADMK | TVK | Vijay | Ajith

முதல்வர் எதற்கு வெளிநாடு சென்றார்? EPS விமர்சனம்! | ADMK | TVK | Vijay | Ajith

எந்த கூட்டணியிலும் இல்லை! CPI மாநிலச் செயலர் மு. வீரபாண்டியன் | TVK | DMK

எந்த கூட்டணியிலும் இல்லை! CPI மாநிலச் செயலர் மு. வீரபாண்டியன் | TVK | DMK