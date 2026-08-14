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எளிமையான மேக்அப் -யை விரும்புகிறேன்! அழகின் ரகசியம் பற்றி நடிகை ஷ்ரத்தா கபூர்

சருமப் பராமரிப்புகள், உடல் ஆரோக்கியத்துக்கான பழக்கவழக்கங்கள் குறித்து பிரபல பாலிவுட் நடிகை ஷ்ரத்தா கபூர் கூறியது...

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நடிகை ஷ்ரத்தா கபூர் - ANI

Updated On :14 ஆகஸ்ட் 2026, 2:09 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

அழகு என்பது ஒருவரின் தனித்துவத்தை மறைக்காமல் இருக்க வேண்டும் என்று பிரபல பாலிவுட் நடிகை ஷ்ரத்தா கபூர் கூறுகிறார்.

தங்கள் அழகின் ரகசியம் குறித்து பிரபலங்கள் பலரும் அவ்வப்போது நேர்காணல்களில், சமூக வலைத்தளங்களில் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து வருகின்றனர்.

பிரபல பாலிவுட் நடிகை ஷ்ரத்தா கபூர் சமீபத்தில் ஒரு பத்திரிகைக்கு அளித்த நேர்காணலில், தனது அழகு மற்றும் ஆரோக்கியம் குறித்துப் பேசியுள்ளார்.

"உடலில் நீர்ச்சத்து எப்போதும் இருக்க வேண்டும். அந்த விஷயத்தில் நான் எப்போதும் கவனத்தில் இருப்பேன். அதேபோல காலையில் எழுந்ததும் சுறுசுறுப்புடன் இருக்க வேண்டும் என்று நினைப்பேன்.

அதற்காக காலையில் அதிக தண்ணீர் குடிப்பேன், தியானம் மற்றும் யோகா செய்கிறேன்" என்று கூறினார்.

அழகு குறித்து பேசுகையில், "அழகு என்பது ஒருவரின் தனித்துவத்தை மறைக்காமல் அதை அழகூட்டி வெளிப்படுத்த வேண்டும்.

கோடை காலத்தில் எளிமையான மேக்அப் - யை விரும்புகிறேன். எப்போதும் எளிமையாகவே இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன்.

அந்தவகையில் கோடையில் மஸ்காரா, கன்சீலர், லிப் பாம் ஆகியவற்றை மட்டுமே பயன்படுத்துகிறேன்" என்று கூறினார்.

Summary

I prefer simple makeup: Actress Shraddha Kapoor on the secret of beauty

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