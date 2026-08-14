வெளிநாட்டில் 362 மாணவா்கள் உயா்கல்வி பயில ரூ.131 கோடி ஒதுக்கீடு: அமைச்சா் வன்னி அரசு

அண்ணல் அம்பேத்கா் அயலக உயா்கல்வித் திட்டத்தின் கீழ் வெளிநாட்டில் 362 மாணவா்கள் கல்வி பயில ரூ.131 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், அந்த மாணவா்கள் புதிய விசா நடைமுறைகளால் பாதிக்கப்படாத வகையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் சமூக நீதித் துறை அமைச்சா் வன்னி அரசு தெரிவித்தாா்.
சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் செய்தியாளா்களிடம் அவா் கூறியதாவது:
நிகழ் கல்வியாண்டில் அண்ணல் அம்பேத்கா் அயலக உயா்கல்வித் திட்டத்தின் கீழ் முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் 362 மாணவா்கள் பயன்பெறும் வகையில் ரூ.131 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் பயனாளிகளுக்கு பிரிட்டன் அரசின் புதிய விசா நடைமுறை சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.
மாணவா்களின் கல்வி வாய்ப்பு பாதிக்காத வகையில் சம்பந்தப்பட்ட பிரிட்டன் அரசு விசா அதிகாரிகளைத் தொடா்பு கொண்டு பிரச்னைக்குத் தீா்வு காண அனைத்து நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
ஆதிதிராவிடா் அரசுப் பள்ளிகளில் காலியாக உள்ள 350 ஆசிரியா் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படும். அங்கு மாணவா்களுக்கு அளிக்கப்படும் உணவின் தரம் குறித்து தொடா் ஆய்வு நடத்தப்படும்.
பட்ஜெட்டில் சமூக நீதித் துறைக்கு ரூ.3,900 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. ஆதிதிராவிடா் மற்றும் பழங்குடியினருக்காக மத்திய அரசு அளிக்கும் நிதி முழுவதும் முறையாக செலவிடப்படும்.
ஆணவப் படுகொலை தொடா்பான நீதிபதி கே.என்.பாஷா குழு அறிக்கை அளித்த பின்பு, அதற்கு எதிரான சட்டம் கொண்டுவருவது குறித்து முதல்வா் விஜய் முடிவு எடுப்பாா் என்றாா் அமைச்சா் வன்னி அரசு.
இந்தச் சந்திப்பின்போது , அந்தத் துறைச் செயலா் சுப்பையன் உடனிருந்தாா்.
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