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இம்மார்டல் படத்தின் பிரம்மாண்ட வெளியீட்டு விழா - புகைப்படங்கள்

இம்மார்டல் படத்தின் பிரம்மாண்ட வெளியீட்டு விழா - புகைப்படங்கள்

அருண்குமார் தனசேகரன் தயாரிப்பில், ஜிவி பிரகாஷ் மற்றும் கயாது லோஹர் நடிப்பில், அறிமுக இயக்குநர் மாரியப்பன் சின்னா இயக்கத்தில் ஃபேண்டஸி திரில்லராக உருவாகியுள்ள 'இம்மார்டல்' திரைப்படத்தின் வெளியீட்டு விழா.

Published On :20 வினாடிகள் முன்பு
படக்குழுவினர், திரையுலக பிரபலங்கள் மற்றும் சிறப்பு விருந்தினர்கள் கலந்துகொண்ட இந்த விழாவில், 'இம்மார்டல்' திரைப்படம் குறித்த பல சுவாரஸ்யமான தகவல்கள் பகிரப்பட்டன.

படக்குழுவினர், திரையுலக பிரபலங்கள் மற்றும் சிறப்பு விருந்தினர்கள் கலந்துகொண்ட இந்த விழாவில், 'இம்மார்டல்' திரைப்படம் குறித்த பல சுவாரஸ்யமான தகவல்கள் பகிரப்பட்டன.

படத்தின் உருவாக்கம், கதைக்களம் மற்றும் படக்குழுவினரின் அனுபவங்கள் என அனைத்தும் விழாவை சிறப்பித்தது.

படத்தின் உருவாக்கம், கதைக்களம் மற்றும் படக்குழுவினரின் அனுபவங்கள் என அனைத்தும் விழாவை சிறப்பித்தது.

காட்சியமைப்பு, விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ், இசை, கிரியேஷன் என அனைத்திலும் ஹாலிவுட் தரத்தை நோக்கியே உள்ளதாக படக்குழுவினர் தெரிவித்தனர்.

காட்சியமைப்பு, விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ், இசை, கிரியேஷன் என அனைத்திலும் ஹாலிவுட் தரத்தை நோக்கியே உள்ளதாக படக்குழுவினர் தெரிவித்தனர்.

இசையமைப்பாளராக ஜி.வி. பிரகாஷ் மட்டுமல்லாமல், நடிகராகவும் இந்தப் படத்தில் அவர் சிறப்பான பங்களிப்பை வழங்கியுள்ளார்.

இசையமைப்பாளராக ஜி.வி. பிரகாஷ் மட்டுமல்லாமல், நடிகராகவும் இந்தப் படத்தில் அவர் சிறப்பான பங்களிப்பை வழங்கியுள்ளார்.

திரைப்படம் இந்திய அளவில் மட்டுமல்லாமல், தொழில்நுட்ப ரீதியாகவும் ரசிகர்களுக்கு ஒரு புதிய அனுபவத்தை வழங்கும்.

திரைப்படம் இந்திய அளவில் மட்டுமல்லாமல், தொழில்நுட்ப ரீதியாகவும் ரசிகர்களுக்கு ஒரு புதிய அனுபவத்தை வழங்கும்.

இம்மார்டல் படக்குழுவினர்.

இம்மார்டல் படக்குழுவினர்.

இம்மார்டல் படக்குழுவினர்.

இம்மார்டல் படக்குழுவினர்.

இம்மார்டல் படக்குழுவினர்.

இம்மார்டல் படக்குழுவினர்.

இம்மார்டல் படக்குழுவினர்.

இம்மார்டல் படக்குழுவினர்.

இம்மார்டல் படக்குழுவினர்.

இம்மார்டல் படக்குழுவினர்.

இம்மார்டல் படக்குழுவினர்.

இம்மார்டல் படக்குழுவினர்.

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