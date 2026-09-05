ஐ ஆம் கேம் படத்தின் பிரம்மாண்ட வெளியீட்டு விழா - புகைப்படங்கள்
ஐ ஆம் கேம் படத்தின் பிரம்மாண்ட வெளியீட்டு விழா - புகைப்படங்கள்
துல்கர் சல்மான் நடிப்பில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள ஐ ஆம் கேம் திரைப்படத்தின் பிரம்மாண்ட வெளியீட்டு விழா சென்னையில் நடைபெற்றது.
படத்தின் பிரம்மாண்ட வெளியீட்டு விழாவில் திரையுலகப் பிரபலங்கள் பலர் கலந்து கொண்டனர்.
ஐ ஆம் கேம் படத்தின் வெளியீட்டு விழாவில் கலந்து கொண்ட படக்குழுவினர்.
படத்தின் நாயகி சம்யுக்தா விஸ்வநாதன்.
ஐ ஆம் கேம் படத்தின் தமிழ் பதிப்பை ரசிகர்களிடம் கொண்டு சேர்க்கும் நோக்கில், சென்னையில் நடைபெற்ற பிரம்மாண்டமான வெளியீட்டு விழா.
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