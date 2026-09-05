The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
நவ. 1-க்குள் கடைகளுக்கு தமிழில் பெயர்ப் பலகை: உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவுமீனாட்சியம்மன் கோயில் குடமுழுக்கு: உள்ளூர் விடுமுறை குறித்து விரைவில் அறிவிப்பு - அமைச்சர் தகவல் நேபாள வெள்ளம்: கயிற்றுப் பாலம் கட்டும் ராணுவம்! மீட்புப் பணியில் 20 ஹெலிகாப்டர்கள்! லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை சோதனை பழிவாங்கும் நடவடிக்கைதான்: கே.என். நேரு காங்கிரஸ் முன்னாள் எம்எல்ஏ 3 ஆண்டுகள் தேர்தலில் போட்டியிடத் தடை!எதிர்திசையில் வாகனம் ஓட்டுபவரா? திறந்தது மூன்றாம் கண்! டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் போராட்டத்துக்குக் காரணம் திமுக - அதிமுகதான்: அமைச்சர் விக்னேஷ் பேச்சு

ஐ ஆம் கேம் படத்தின் பிரம்மாண்ட வெளியீட்டு விழா - புகைப்படங்கள்

ஐ ஆம் கேம் படத்தின் பிரம்மாண்ட வெளியீட்டு விழா - புகைப்படங்கள்

துல்கர் சல்மான் நடிப்பில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள ஐ ஆம் கேம் திரைப்படத்தின் பிரம்மாண்ட வெளியீட்டு விழா சென்னையில் நடைபெற்றது.

Published On :5 செப்டம்பர் 2026, 5:45 pm IST
படத்தின் பிரம்மாண்ட வெளியீட்டு விழாவில் திரையுலகப் பிரபலங்கள் பலர் கலந்து கொண்டனர்.

படத்தின் பிரம்மாண்ட வெளியீட்டு விழாவில் திரையுலகப் பிரபலங்கள் பலர் கலந்து கொண்டனர்.

ஐ ஆம் கேம் படத்தின் வெளியீட்டு விழாவில் கலந்து கொண்ட படக்குழுவினர்.

ஐ ஆம் கேம் படத்தின் வெளியீட்டு விழாவில் கலந்து கொண்ட படக்குழுவினர்.

படத்தின் நாயகி சம்யுக்தா விஸ்வநாதன்.

படத்தின் நாயகி சம்யுக்தா விஸ்வநாதன்.

ஐ ஆம் கேம் படத்தின் தமிழ் பதிப்பை ரசிகர்களிடம் கொண்டு சேர்க்கும் நோக்கில், சென்னையில் நடைபெற்ற பிரம்மாண்டமான வெளியீட்டு விழா.

ஐ ஆம் கேம் படத்தின் தமிழ் பதிப்பை ரசிகர்களிடம் கொண்டு சேர்க்கும் நோக்கில், சென்னையில் நடைபெற்ற பிரம்மாண்டமான வெளியீட்டு விழா.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

ஐஆம் கேம் கதையைக் கேட்டதும் நடிக்க ஒப்புக்கொண்டேன்: சம்யுக்தா விஸ்வநாதன்

ஐஆம் கேம் கதையைக் கேட்டதும் நடிக்க ஒப்புக்கொண்டேன்: சம்யுக்தா விஸ்வநாதன்

ஒன்ஸ் மோர் படத்தின் இசைத் திருவிழா - புகைப்படங்கள்

ஒன்ஸ் மோர் படத்தின் இசைத் திருவிழா - புகைப்படங்கள்

துல்கர் சல்மானின் ஐஆம் கேம் வெளியீட்டு போஸ்டர்!

துல்கர் சல்மானின் ஐஆம் கேம் வெளியீட்டு போஸ்டர்!

மிர்சாபூர்: தி மூவி டிரைலர் வெளியீட்டு விழா - புகைப்படங்கள்

மிர்சாபூர்: தி மூவி டிரைலர் வெளியீட்டு விழா - புகைப்படங்கள்

விடியோக்கள்

மீண்டும்...மீண்டும் மோதல் | UN Kannan Interview | US-Iran War | Trump | Hormuz

மீண்டும்...மீண்டும் மோதல் | UN Kannan Interview | US-Iran War | Trump | Hormuz

”யாரும் ஓட வேண்டாமா? அரிவாளோடு வருவாரா முதல்வர்? நயினார் நாகேந்திரன் | BJP | TVK

”யாரும் ஓட வேண்டாமா? அரிவாளோடு வருவாரா முதல்வர்? நயினார் நாகேந்திரன் | BJP | TVK