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சினிமா

மிர்சாபூர்: தி மூவி டிரைலர் வெளியீட்டு விழா - புகைப்படங்கள்

மிர்சாபூர்: தி மூவி டிரைலர் வெளியீட்டு விழா - புகைப்படங்கள்

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மும்பையில் நடைபெற்ற 'மிர்சாபூர்: தி மூவி' திரைப்படத்தின் டிரைலர் வெளியீட்டு விழாவின் போது, ​​படத்தின் தயாரிப்பாளர், இயக்குநர் மற்றும் நடிகர்கள் குழுவினர் என அணைவரும் புகைப்படத்திற்கு போஸ் கொடுத்தனர்.

Updated On :12 ஆகஸ்ட் 2026, 8:16 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மிர்சாபூர்: தி மூவி, திரைப்படத்தின் டிரைலர் வெளியீட்டு விழாவில் பங்கேற்ற வந்த ​பாலிவுட் நடிகர்களான பங்கஜ் திரிபாதி, அலி ஃபசல், திவ்யேந்து, ஜிதேந்திர குமார், அபிஷேக் பானர்ஜி மற்றும் ரசிகா துகல் ஆகியோர்.

மிர்சாபூர்: தி மூவி, திரைப்படத்தின் டிரைலர் வெளியீட்டு விழாவில் பங்கேற்ற வந்த ​பாலிவுட் நடிகர்களான பங்கஜ் திரிபாதி, அலி ஃபசல், திவ்யேந்து, ஜிதேந்திர குமார், அபிஷேக் பானர்ஜி மற்றும் ரசிகா துகல் ஆகியோர்.

டிரெய்லர் வெளியீட்டு விழாவில், ​​அலி ஃபசல், ஷீபா சத்தா, ரசிகா துகல், ஸ்வேதா திரிபாதி, ஸ்ரியா, ஹர்ஷிதா கௌர், அனங்ஷா பிஸ்வாஸ் மற்றும் சோனல் சௌஹான் ஆகியோர்.

டிரெய்லர் வெளியீட்டு விழாவில், ​​அலி ஃபசல், ஷீபா சத்தா, ரசிகா துகல், ஸ்வேதா திரிபாதி, ஸ்ரியா, ஹர்ஷிதா கௌர், அனங்ஷா பிஸ்வாஸ் மற்றும் சோனல் சௌஹான் ஆகியோர்.

டிரெய்லர் வெளியீட்டு விழாவில், ​​ஷீபா சத்தா, ரசிகா துகல், ஸ்வேதா திரிபாதி, ஸ்ரியா, ஹர்ஷிதா கௌர், அனங்ஷா பிஸ்வாஸ் மற்றும் சோனல் சௌஹான் ஆகியோர்.

டிரெய்லர் வெளியீட்டு விழாவில், ​​ஷீபா சத்தா, ரசிகா துகல், ஸ்வேதா திரிபாதி, ஸ்ரியா, ஹர்ஷிதா கௌர், அனங்ஷா பிஸ்வாஸ் மற்றும் சோனல் சௌஹான் ஆகியோர்.

பாலிவுட் நடிகர்களான பங்கஜ் திரிபாதி, அலி ஃபசல், திவ்யேந்து மற்றும் அபிஷேக் பானர்ஜி ஆகியோர்.

பாலிவுட் நடிகர்களான பங்கஜ் திரிபாதி, அலி ஃபசல், திவ்யேந்து மற்றும் அபிஷேக் பானர்ஜி ஆகியோர்.

​​பாலிவுட் நடிகர் ஷாஜி மற்றும் நடிகை அனங்ஷா பிஸ்வாஸ்.

​​பாலிவுட் நடிகர் ஷாஜி மற்றும் நடிகை அனங்ஷா பிஸ்வாஸ்.

பாலிவுட் நடிகை ரசிகா துகல்.

பாலிவுட் நடிகை ரசிகா துகல்.

​​பாலிவுட் நடிகை சோனல் சௌஹான்.

​​பாலிவுட் நடிகை சோனல் சௌஹான்.

பாலிவுட் நடிகர் அபிஷேக் பானர்ஜி.

பாலிவுட் நடிகர் அபிஷேக் பானர்ஜி.

பாலிவுட் நடிகர் அலி ஃபசல்.

பாலிவுட் நடிகர் அலி ஃபசல்.

​​பாலிவுட் நடிகர் அபிஷேக் பானர்ஜி.

​​பாலிவுட் நடிகர் அபிஷேக் பானர்ஜி.

பாலிவுட் நடிகர் ஜிதேந்திர குமார்.

பாலிவுட் நடிகர் ஜிதேந்திர குமார்.

பாலிவுட் நடிகரும் திரைப்படத் தயாரிப்பாளருமான அக்தர்.

பாலிவுட் நடிகரும் திரைப்படத் தயாரிப்பாளருமான அக்தர்.

பாலிவுட் நடிகர் சுஷாந்த் சிங்.

பாலிவுட் நடிகர் சுஷாந்த் சிங்.

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