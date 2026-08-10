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சினிமா

மகுடம் டிரைலர் வெளியீட்டு விழா - புகைப்படங்கள்

மகுடம் டிரைலர் வெளியீட்டு விழா - புகைப்படங்கள்

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விஷால் நடிப்பில் மகுடம் திரைப்படத்தின் டிரெய்லர் வெளியீட்டு விழா சென்னையில் சிறப்பாக நடைபெற்று அனைவரின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.

Updated On :10 ஆகஸ்ட் 2026, 10:15 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

துஷாரா விஜயன், அஞ்சலி ஆகியோரும் முக்கியக் கதாபாத்திரங்களில் நடித்திருக்கும் இந்தப் படத்திற்கு ஜி.வி.பிரகாஷ் இசையமைத்திருக்கிறார்.

துஷாரா விஜயன், அஞ்சலி ஆகியோரும் முக்கியக் கதாபாத்திரங்களில் நடித்திருக்கும் இந்தப் படத்திற்கு ஜி.வி.பிரகாஷ் இசையமைத்திருக்கிறார்.

மகுடம் திரைப்படம் ஆகஸ்ட் 14 தேதியன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.

மகுடம் திரைப்படம் ஆகஸ்ட் 14 தேதியன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.

நடிகர் விஷால்.

நடிகர் விஷால்.

நடிகர் விஷால்.

நடிகர் விஷால்.

சூப்பர் குட் பிலிம்ஸ் தயாரிப்பில் வெளிவரும் இந்தப் படம் ஆகஸ்ட் 14 ஆம் தேதி வெளியாக உள்ளது.

சூப்பர் குட் பிலிம்ஸ் தயாரிப்பில் வெளிவரும் இந்தப் படம் ஆகஸ்ட் 14 ஆம் தேதி வெளியாக உள்ளது.

படத்தில் விஷால் அப்பா, மகன் என 2 வேடங்களில் நடித்துள்ளார்.

படத்தில் விஷால் அப்பா, மகன் என 2 வேடங்களில் நடித்துள்ளார்.

அப்பா லிங்கா விஷாலுக்கு ஜோடியாக நடிகை அஞ்சலி நடித்துள்ளார்.

அப்பா லிங்கா விஷாலுக்கு ஜோடியாக நடிகை அஞ்சலி நடித்துள்ளார்.

மெடிக்கல் ரெப்பாக வரும் மகன் விஷாலுக்கு ஜோடியாக துஷாரா விஜயன் நடித்தார்.

மெடிக்கல் ரெப்பாக வரும் மகன் விஷாலுக்கு ஜோடியாக துஷாரா விஜயன் நடித்தார்.

ஆக்‌ஷன், காமெடி என அனைத்து கமர்ஷியல் பேக்கேஜும் இடம்பெற்ற ஜனரஞ்சகமான படம்.

ஆக்‌ஷன், காமெடி என அனைத்து கமர்ஷியல் பேக்கேஜும் இடம்பெற்ற ஜனரஞ்சகமான படம்.

மகுடம் டிரைலர் வெளியீட்டு விழாவில் கலந்து கொண்ட படக்குழுவினர்.

மகுடம் டிரைலர் வெளியீட்டு விழாவில் கலந்து கொண்ட படக்குழுவினர்.

டிரைலர் வெளியீட்டு விழாவில் கலந்து கொண்ட படக்குழுவினர்.

டிரைலர் வெளியீட்டு விழாவில் கலந்து கொண்ட படக்குழுவினர்.

மகுடம் டிரைலர் வெளியீட்டு விழா.

மகுடம் டிரைலர் வெளியீட்டு விழா.

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