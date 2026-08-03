விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் இசை வெளியீடு - புகைப்படங்கள்

கோவையில் உள்ள தனியார் கல்லூரி வளாகத்தில் நடைபெற்ற இசை வெளியீட்டு விழா.
உலகெங்கும் வருகிற ஆகஸ்டு 14 ஆம் தேதியன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது இந்த படம்.
நடிகர் சூர்யா
நடிகர் சூர்யா
படம் வெளியாக உள்ளதை தொடர்ந்து இப்படத்தின் பாடல்கள் வெளியாகி ரசிகர்களின் கவனத்தை பெற்றது.
மேடையில் நடிகர் சூர்யா
மேடையில் இசையமைப்பாளர் ஜி.வி.பிரகாஷ்.
இசை வெளியீட்டு விழாவில் பங்கேற்ற நடிகை மமிதா பைஜூ.
இசை வெளியீட்டு விழாவில் நடிகை மமிதா பைஜூ.
இசை வெளியீட்டு விழா மேடையில் நடிகர் சூர்யா.
இசை வெளியீட்டு விழா மேடையில் நடிகர் சூர்யா.
இசை வெளியீட்டு விழாவில் நடிகர் சூர்யா.
இசை வெளியீட்டு விழாவில் நடிகர் சூர்யா.
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