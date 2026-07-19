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சினிமா

ராமாயணம் டிரைலர் வெளியீட்டு விழா - புகைப்படங்கள்

புதுதில்லியில் நடைபெற்ற ராமாயணம் திரைப்படத்தின் டிரைலர் வெளியீட்டு விழாவில், படக்குழுவினர் மற்றும் பல்வேறு திரையுலக பிரபலங்கள், கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தனர். படத்தின் டிரைலர் வரும் 24ம் தேதி இணையத்தில் வெளியாகிறது.
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புதுதில்லியில் நடைபெற்ற ராமாயணம் திரைப்படத்தின் டிரைலர் வெளியீட்டு விழாவில், படக்குழுவினர் மற்றும் பல்வேறு திரையுலக பிரபலங்கள், கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தனர். படத்தின் டிரைலர் வரும் 24ம் தேதி இணையத்தில் வெளியாகிறது.

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Updated On :19 ஜூலை 2026, 6:44 pm IST

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