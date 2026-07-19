சினிமா
ராமாயணம் டிரைலர் வெளியீட்டு விழா - புகைப்படங்கள்
புதுதில்லியில் நடைபெற்ற ராமாயணம் திரைப்படத்தின் டிரைலர் வெளியீட்டு விழாவில், படக்குழுவினர் மற்றும் பல்வேறு திரையுலக பிரபலங்கள், கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தனர். படத்தின் டிரைலர் வரும் 24ம் தேதி இணையத்தில் வெளியாகிறது.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.