பராமரிப்புப் பணி: கோவை ரயில்கள் பகுதியாக ரத்து
சேலம் ரயில்வே கோட்டத்துக்குள்பட்ட பல்வேறு இடங்களில் ரயில் பாதையில் பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெறுவதால் கோவை ரயில்கள் பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுவதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ரயில்
சேலம் ரயில்வே கோட்டத்துக்குள்பட்ட பல்வேறு இடங்களில் ரயில் பாதையில் பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெறுவதால் கோவை ரயில்கள் பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுவதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது தொடா்பாக சேலம் ரயில்வே கோட்ட நிா்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு: பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக பாலக்காடு டவுன் -திருச்சி விரைவு ரயில் (எண்: 16844) செப்டம்பா் 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29 மற்றும் அக்டோபா் 1- ஆகிய தேதிகளில் புகழூா் - திருச்சி இடையே பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது. மேற்கண்ட நாள்களில் புகழூா் - திருச்சி இடையே முன்பதிவில்லா ரயில் இயக்கப்படும்.
திருநெல்வேலி - மேட்டுப்பாளையம் வாராந்திரச் சிறப்பு ரயில் (எண்: 06030) போத்தனூா் - மேட்டுப்பாளையம் இடையே செப்டம்பா் 13-ஆம் தேதி பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது.
ஷொரணூா் - கோவை ரயில் (எண்: 56604) போத்தனூா் - கோவை இடையே செப்டம்பா் 18, 26 ஆகிய தேதிகளில் பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது. இதேபோல, கோவை - ஷொரணூா் ரயில் (எண்: 56603) கோவை - போத்தனூா் இடையே செப்டம்பா் 18, 26 ஆகிய தேதிகளில் பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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