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பராமரிப்புப் பணி: கோவை ரயில்கள் பகுதியாக ரத்து

சேலம் ரயில்வே கோட்டத்துக்குள்பட்ட பல்வேறு இடங்களில் ரயில் பாதையில் பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெறுவதால் கோவை ரயில்கள் பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுவதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஓணம் பண்டிகை

ரயில்

Published On :6 செப்டம்பர் 2026, 1:16 am IST

சேலம் ரயில்வே கோட்டத்துக்குள்பட்ட பல்வேறு இடங்களில் ரயில் பாதையில் பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெறுவதால் கோவை ரயில்கள் பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுவதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இது தொடா்பாக சேலம் ரயில்வே கோட்ட நிா்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு: பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக பாலக்காடு டவுன் -திருச்சி விரைவு ரயில் (எண்: 16844) செப்டம்பா் 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29 மற்றும் அக்டோபா் 1- ஆகிய தேதிகளில் புகழூா் - திருச்சி இடையே பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது. மேற்கண்ட நாள்களில் புகழூா் - திருச்சி இடையே முன்பதிவில்லா ரயில் இயக்கப்படும்.

திருநெல்வேலி - மேட்டுப்பாளையம் வாராந்திரச் சிறப்பு ரயில் (எண்: 06030) போத்தனூா் - மேட்டுப்பாளையம் இடையே செப்டம்பா் 13-ஆம் தேதி பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது.

ஷொரணூா் - கோவை ரயில் (எண்: 56604) போத்தனூா் - கோவை இடையே செப்டம்பா் 18, 26 ஆகிய தேதிகளில் பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது. இதேபோல, கோவை - ஷொரணூா் ரயில் (எண்: 56603) கோவை - போத்தனூா் இடையே செப்டம்பா் 18, 26 ஆகிய தேதிகளில் பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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