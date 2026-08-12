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மதுரை

மதுரை - செங்கோட்டை சிறப்பு ரயில் ரத்து

ரயில்வே பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக, மதுரை - செங்கோட்டை- மதுரை சிறப்பு ரயிலின் சேவை புதன், வியாழன் (ஆக. 12, 13) ஆகிய இரு நாள்கள் ரத்து செய்யப்படுகின்றன.

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ரயில் - கோப்புப் படம்

Updated On :12 ஆகஸ்ட் 2026, 5:04 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ரயில்வே பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக, மதுரை - செங்கோட்டை- மதுரை சிறப்பு ரயிலின் சேவை புதன், வியாழன் (ஆக. 12, 13) ஆகிய இரு நாள்கள் ரத்து செய்யப்படுகின்றன.

இதுகுறித்து மதுரை கோட்ட ரயில்வே மேலாளா் அலுவலகம் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு :

ரயில்வே பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக, புதன், வியாழன் (ஆக. 12, 13) ஆகிய இரு நாள்களும் சில ரயில்களின் சேவை மாற்றம் செய்யப்படுகிறது. இதன்படி, புதன்கிழமை மதுரை - செங்கோட்டை சிறப்பு ரயில் (06845) முழுமையாகவும், ஈரோடு - செங்கோட்டை விரைவு ரயில் (16845) திண்டுக்கல் - செங்கோட்டை இடையே பகுதியாகவும் ரத்து செய்யப்படும்.

வியாழக்கிழமை செங்கோட்டை - மதுரை (06846) சிறப்பு ரயில் முழுமையாகவும், செங்கோட்டை - ஈரோடு விரைவு ரயில் (16846) செங்கோட்டை - திண்டுக்கல் இடையே பகுதியாகவும் ரத்து செய்யப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டது.

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