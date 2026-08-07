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கோயம்புத்தூர்

பராமரிப்புப் பணி: பாலக்காடு - திருச்செந்தூா் ரயில் பகுதியாக ரத்து

மதுரை ரயில்வே கோட்டத்துக்குள்பட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் ரயில் பாதையில் பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெறுவதால் பாலக்காடு - திருச்செந்தூா் ரயில் பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுவதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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கோப்புப் படம்

Updated On :6 ஆகஸ்ட் 2026, 11:00 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மதுரை ரயில்வே கோட்டத்துக்குள்பட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் ரயில் பாதையில் பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெறுவதால் பாலக்காடு - திருச்செந்தூா் ரயில் பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுவதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இது குறித்து பாலக்காடு ரயில்வே கோட்ட நிா்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு: பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக பாலக்காடு -திருச்செந்தூா் விரைவு ரயில் (எண்: 16731) ஆகஸ்ட் 12, 13 -ஆம் தேதிகளில் திருநெல்வேலி - திருச்செந்தூா் இடையே பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது. திருச்செந்தூா் - பாலக்காடு விரைவு ரயில் (எண்: 16732) ஆகஸ்ட் 12, 13-ஆம் தேதிகளில் திருநெல்வேலியில் இருந்து பாலக்காட்டுக்கு இயக்கப்படும். இந்த ரயிலானது திருச்செந்தூா் - திருநெல்வேலி இடையே பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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