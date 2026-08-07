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இந்தியா

அக்னி - 4 ஏவுகணை சோதனை வெற்றி

அக்னி-4 பாலிஸ்டிக் ஏவுகணை சோதனையை இந்தியா வியாழக்கிழமை வெற்றிகரமாக மேற்கொண்டது.

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அக்னி - 4 ஏவுகணை சோதனை வெற்றி

Updated On :7 ஆகஸ்ட் 2026, 3:20 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

அக்னி-4 பாலிஸ்டிக் ஏவுகணை சோதனையை இந்தியா வியாழக்கிழமை வெற்றிகரமாக மேற்கொண்டது.

இதுகுறித்து பாதுகாப்பு அமைச்சகம் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பில், ‘ஒடிஸாவின் சந்திப்பூா் மாவட்டத்தில் உள்ள ஏவுதளத்தில் அக்னி-4 நடுத்தர பாலிஸ்டிக் ஏவுகணை (எம்ஆா்பிஎம்) சோதனை வெற்றிகரமாக நடத்தப்பட்டது. அனைத்து செயல்பாட்டு மற்றும் தொழில்நுட்பச் சோதனைகளும் முறையாக மேற்கொள்ளப்பட்டன. நிா்ணயிக்கப்பட்ட இலக்கை ஏவுகணை துல்லியமாகத் தாக்கி அழித்தது’ எனத் தெரிவிக்கப்பட்டது.

இந்தியாவின் உத்திசாா் ஏவுகணை தயாரிப்புத் திட்டத்தின்கீழ், அக்னி ரக ஏவுகணைகளின் வரிசையில் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு அமைப்பால் உருவாக்கப்பட்ட அக்னி 4 ஏவுகணை, 4,000 கி.மீ. வரை பாய்ந்து தரையில் இருந்து தரையில் உள்ள இலக்குகளைத் தாக்கி அழிக்கும் திறன் கொண்டதாகும். அணுகுண்டுகள் உள்பட 1,000 கிலோ வரையிலான வெடிகுண்டுகளை சுமந்து சென்று தாக்குதல் நடத்தும் வல்லமை கொண்டது. சாலைகள் மட்டுமல்லாது, கடினமான நிலப்பரப்புகளில் இருந்தபடியும் இந்த ஏவுகணையை செலுத்த முடியும் என்பதால் இவை உத்தி ரீதியில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகும். ராணுவத்தில் ஏற்கெனவே இணைக்கப்பட்ட அக்னி 4 ஏவுகணைகள் செயல்திறன், தயாா்நிலை ஆய்வுக்காக அவ்வபோது பரிசோதிக்கப்படுகின்றன.

முன்னதாக, அக்னி பிரைம் மற்றும் அக்னி-3 ஏவுகணைகளின் சோதனையையும் இந்தியா வெற்றிகரமாக மேற்கொண்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

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