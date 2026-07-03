Dinamani
டெலிகிராம், சிக்னலுக்கு மத்திய அரசு நோட்டீஸ்நீட், ஜேஇஇ அடிப்படையில் சோ்க்கை: பொதுத் தோ்வு மதிப்பெண்ணுக்கு 50% முக்கியத்துவம் அளிக்க பரிசீலனைசிறப்பு ‘டெட்’ தோ்வு நாளை தொடக்கம்ஜூன் மாதத்தில் யுபிஐ தளத்தில் 2,272 கோடி பரிவா்த்தனைகள்ஜூலை 20-இல் நீட் மறுதோ்வு முடிவுகள்சொத்து வரி வசூலிக்க இன்றுமுதல் சிறப்பு முகாம்பிரான்ஸில் தீவிரமடையும் காட்டுத் தீ: 2,200 ஏக்கா் நிலங்கள் எரிந்து சாம்பல்பெரு நிறுவன நிதி குறித்த 3 நாள்கள் கல்வி சாா் மாநாடு: சென்னை ஐஐடி-யில் இன்று தொடக்கம்அமா்நாத் புனித யாத்திரை இன்று தொடக்கம்: ஜம்முவில் இருந்து முதல் குழு புறப்பாடு
/
புதுச்சேரி

தென்னிந்தியாவில் முதல் முறையாக ஜிப்மரில் ரோபோடிக் உதவியுடன் நரம்பு அறுவை சிகிச்சை

தென்னிந்தியாவில் முதல்முறையாக ரோபோடிக் உதவியுடன் பிராக்கியல் ப்ளெக்சஸ் நரம்பு மறுசீரமைப்பு அறுவைச் சிகிச்சையை ஜிப்மா் பிளாஸ்டிக் அறுவைச் சிகிச்சைத் துறை வெற்றிகரமாக மேற்கொண்டது.

News image

ஜிப்மர் மருத்துவமனை - கோப்புப் படம்

Updated On :3 ஜூலை 2026, 5:25 am IST

தினமணி

தென்னிந்தியாவில் முதல்முறையாக ரோபோடிக் உதவியுடன் பிராக்கியல் ப்ளெக்சஸ் நரம்பு மறுசீரமைப்பு அறுவைச் சிகிச்சையை ஜிப்மா் பிளாஸ்டிக் அறுவைச் சிகிச்சைத் துறை வெற்றிகரமாக மேற்கொண்டது.

ஜிப்மா் நிா்வாகம் வியாழக்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு

ப்ராக்கியல் பிளெக்சஸ் என்பது கழுத்தில் உள்ள தண்டு வடத்திலிருந்து தோள்பட்டை, கை மற்றும் விரல்களுக்குச் செல்லும் நரம்புகளின் வலைப்பின்னல் ஆகும். தமிழில் இதை மூச்சுக்குழாய் பின்னல் அல்லது கழுத்துப் நரம்புத் தொகுதி என்று அழைக்கிறாா்கள்.

நரம்புக் காயம் கொண்ட இரண்டு நோயாளிகளுக்கு கடந்த ஜூன் 29 அன்று, ரோபோடிக் உதவியுடன் மாா்பகக் குழாய் வழி பிரெனிக் நரம்பை (கழுத்தில் தொடங்கி மாா்பு வழியாகச் செல்லும் மிக முக்கியமான நரம்பு) எடுத்து, அதனை மஸ்குலோக்யூட்டேனியஸ்

நரம்புடன் இணைக்கும் மறுசீரமைப்பு அறுவைச் சிகிச்சை வெற்றிகரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டது.இரு நோயாளிகளுக்கும் இந்த அறுவைச் சிகிச்சையின் மூலம் முழங்கையை மடக்கும் செயல்பாட்டை மீட்டெடுக்கும் வாய்ப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

இந்த அறுவைச் சிகிச்சைகளை டாக்டா் தினேஷ் குமாா் தலைமையிலான ஜிப்மா் பிளாஸ்டிக் அறுவைச் சிகிச்சை மருத்துவக் குழு வெற்றிகரமாக மேற்கொண்டது. தென்னிந்தியாவில் முதல்முறையாக ரோபோடிக் உதவியுடன் மேற்கொள்ளப்பட்ட பிராக்கியல் ப்ளெக்சஸ் நரம்பு மறுசீரமைப்பு அறுவைச் சிகிச்சை என்ற பெருமையை இச்சாதனை பெற்றுள்ளது. இந்தச் சாதனையை ஜிப்மா் இயக்குநா் பேராசிரியா் வீா் சிங் நேகி பாராட்டினாா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

பெண்ணின் கருப்பையில் இருந்த பிரம்மாண்ட நீா்க்கட்டி: அரசு மருத்துவா்கள் அகற்றினா்

பெண்ணின் கருப்பையில் இருந்த பிரம்மாண்ட நீா்க்கட்டி: அரசு மருத்துவா்கள் அகற்றினா்

ஜிப்மா் மருத்துவமனைக்கு புதுச்சேரி அரசு நிலம் மறு ஒதுக்கீடு: ரூ.1,000 கோடியில் 2 மருத்துவ மையங்கள் அமைக்கத் திட்டம்

ஜிப்மா் மருத்துவமனைக்கு புதுச்சேரி அரசு நிலம் மறு ஒதுக்கீடு: ரூ.1,000 கோடியில் 2 மருத்துவ மையங்கள் அமைக்கத் திட்டம்

புதுச்சேரி ஜிப்மரில் 500 குழந்தைகள் ரோபோடிக் அறுவை சிகிச்சைகள் நிறைவு

புதுச்சேரி ஜிப்மரில் 500 குழந்தைகள் ரோபோடிக் அறுவை சிகிச்சைகள் நிறைவு

கணைய அழற்சி: ரோபோடிக் சிகிச்சை மூலம் தீா்வு

கணைய அழற்சி: ரோபோடிக் சிகிச்சை மூலம் தீா்வு

விடியோக்கள்

Podcast | தவெகவில் விஜயபாஸ்கர்கள்! | News & Views | Epi 50 |

Podcast | தவெகவில் விஜயபாஸ்கர்கள்! | News & Views | Epi 50 |

இங்கிலாந்தை மிரளவைத்த காங்கோவின் சிங்கம்! | FIFA | FIFA World Cup |

இங்கிலாந்தை மிரளவைத்த காங்கோவின் சிங்கம்! | FIFA | FIFA World Cup |

எந்த காலத்திலும் குதிரை பேரம் இல்லை!: முன்னாள் அமைச்சர் ரகுபதி பேட்டி | TVK | DMK

எந்த காலத்திலும் குதிரை பேரம் இல்லை!: முன்னாள் அமைச்சர் ரகுபதி பேட்டி | TVK | DMK

சருமப் பிரச்னைகளுக்கு வேப்பிலை செய்யும் அதிசயம்! | Skin care | Neem | pimples

சருமப் பிரச்னைகளுக்கு வேப்பிலை செய்யும் அதிசயம்! | Skin care | Neem | pimples