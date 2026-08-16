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சினிமா

பியார் பிரேமா கல்யாணம் டிரைலர்!

இளன் நாயகனாக அறிமுகமாகும் புதியப் படம் பியார் பிரேமா கல்யாணம்.

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Updated On :16 ஆகஸ்ட் 2026, 9:58 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

இளன் நாயகனாக அறிமுகமாகும் புதியப் படம் பியார் பிரேமா கல்யாணம். இளனுக்கு ஜோடியாக சான்வே மேக்னா நடித்துள்ளார்.

படத்தில் ராதிகா சரத்குமார், யோகி பாபு, எம்.எஸ். பாஸ்கர், கீதா கைலாசம், இளங்கோ குமரவேல், செந்தில் மற்றும் மாறன் ஆகியோரும் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

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