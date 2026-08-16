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சினிமா

அய்யய்யோ அம்மாடி பாடல் வெளியானது!

சிக்மா படத்தின் இரண்டாவது பாடலான 'அய்யய்யோ அம்மாடி' வெளியானது.

அய்யய்யோ அம்மாடி பாடல்!

Updated On :16 ஆகஸ்ட் 2026, 8:26 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

லைகா புரொடக்ஷன்ஸ் சார்பில் தமிழ்க்குமரன் தயாரிப்பில், தமன் இசையமைத்துள்ள, 'சிக்மா' படத்தின் இரண்டாவது பாடலான 'அய்யய்யோ அம்மாடி' வெளியானது.

முதல் பாடலான சிக்மா ஸ்டைல் வெளியாகி வரவேற்பை பெற்றநிலையில் இரண்டாவது பாடல் வெளியாகி உள்ளது.

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