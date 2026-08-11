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புதிய மெல்லிசை... விரைவில் மண்டாடி படத்தின் இரண்டாவது பாடல்!

நடிகர் சூரி நடித்துள்ள மண்டாடி படத்தின் இரண்டாவது பாடல் குறித்து...

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மண்டாடி படத்தின் போஸ்டர் - படம்: எக்ஸ் / ஆக்டர் சூரி.

Updated On :11 ஆகஸ்ட் 2026, 6:26 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் சூரி நாயகனாக நடித்துள்ள மண்டாடி படத்தின் இரண்டாவது பாடல் விரைவில் வெளியாகுமென படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

நகைச்சுவை நடிகராக இருந்து விடுதலை எனும் படத்தின் மூலமாக நாயகனாக மாறியுள்ள சூரி தற்போது மண்டாடி எனும் படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார்.

இயக்குநர் மதிமாறன் புகழேந்தி இயக்கியுள்ள இந்தப் படத்துக்கு ஜி.வி. பிரகாஷ் குமார் இசையமைத்து வருகிறார். நாகைப் பகுதி மீனவர்களின் வாழ்வியலையும் அங்கு நடைபெறும் படகுப் போட்டிகளையும் மையமாகக் கொண்டு இந்தப் படம் உருவாகியுள்ளது.

இந்தப் படத்தில் இருந்து ’மண்டாடி மண்டாடி’ எனும் பாடல் வெளியாகி பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றது. பாடலில் நடிகர் சூரி மிகச்சிறப்பாக நடனமாடியுள்ளதால் ரசிகர்கள் ஆச்சரியப்பட்டு வருகின்றனர்.

20 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட ரீல்ஸ் வெளியாகியிருப்பதாக சூரி பதிவிட்டிருந்ததும் குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த நிலையில், மெலோடியாக (மெல்லிசை) உருவாகியுள்ள இரண்டாவது பாடல் தேதி குறிப்பிடாமல் விரைவில் வெளியாகுமென அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Summary

The second song from the movie Mandaadi is coming soon!

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