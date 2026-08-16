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சினிமா

உசுரே நீதான் புள்ள பாடல் வெளியானது!

மனதை வருடும் காதல் மெலடி பாடலான, 'மண்டாடி' திரைப்படத்தின் 2 வது பாடலான, 'உசுரே நீதான் புள்ள' பாடலை படக்குழுவினர் வெளியிட்டனர்.

Updated On :46 வினாடிகள் முன்பு

தினமணி செய்திச் சேவை

மனதை வருடும் காதல் மெலடி பாடலான, 'மண்டாடி' திரைப்படத்தின் 2 வது பாடலான, 'உசுரே நீதான் புள்ள' பாடலை படக்குழுவினர் வெளியிட்டனர்.

'மண்டாடி' படம் வருகிற செப்டம்பர் 10 ஆம் தேதி வெளியாகும் என அறிவித்துள்ளனர்.

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