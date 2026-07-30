மீனாட்சி மிஷன் மருத்துவமனையில் ரோபோடிக் அறுவைச் சிகிச்சை சாதனம்

மதுரை மீனாட்சி மிஷன் மருத்துவமனையில் ரோபோடிக் அறுவைச் சிகிச்சை சாதனத்தின் பயன்பாடு தொடக்க விழா வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
இந்த நிகழ்வுக்கு மீனாட்சி மிஷன் மருத்துவமனை, ஆராய்ச்சி மையத் தலைவா் குருசங்கா் தலைமை வகித்தாா். மருத்துவமனை இயக்குநா் ரமேஷ் அா்த்தநாரி முன்னிலை வகித்தாா். இதில் நடிகரும், இசையமைப்பாளருமான விஜய் ஆண்டனி, நடிகா் பிரசாந்த் ஆகியோா் சிறப்பு விருந்தினா்களாகக் கலந்து கொண்டு, அதிநவீன ரோபோடிக் அறுவைச் சிகிச்சை சாதன த்தை தொடங்கிவைத்தனா்.
இந்தச் சாதன அமைப்பானது நிகழ்கால தலைமுறையைச் சோ்ந்த ரோபோடிக் அறுவைச் சிகிச்சை தளங்களில் ஒன்றாகும். 60-க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் உள்ள மருத்துவ நிறுவனங்கள் இதைப் பயன்படுத்தி வருகின்றன.
பல்வேறு உறுப்புகளுக்கான அறுவைச் சிகிச்சை பிரிவுகளில் ரோபோடிக் உதவியுடன் செய்யப்பட்ட 18,000-க்கும் மேற்பட்ட அறுவைச் சிகிச்சைகளில் இது பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இந்தத் தளத்தில் 3 டி உயா்-வரையறை காட்சித்திறன், மருத்துவரது மணிக்கட்டின் அசைவுகளைப் பிரதிபலிக்கும் அதிநவீன ரோபோடிக் கருவிகள், சிக்கலான அறுவைச் சிகிச்சைகளின் போது மருத்துவ நிபுணா்களுக்கு உதவும் மேம்பட்ட இமேஜிங் திறன்கள் ஆகியவை இடம் பெற்றுள்ளன.
தொடக்க விழாவில், மருத்துவமனையின் குடல், இரைப்பை அறுவைச் சிகிச்சை துறைத் தலைவா் மோகன், முதுநிலை மருத்துவா் ஜெகதீஷ் சந்திரபோஸ், சிறுநீா்ப் பாதையியல் துறை முதுநிலை மருத்துவா் பால் வின்சென்ட், அறுவைச் சிகிச்சை புற்றுநோயியல் துறைத் தலைவா் விஜய பாஸ்கா், மகளிா் மகப்பேறு மருத்துவத் துறைத் தலைவா் பத்மா, மீனாட்சி மிஷன் மருத்துவமனை, ஆராய்ச்சி மைய இயக்குநா் திலீப், மருத்துவா்கள், செவிலியா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
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