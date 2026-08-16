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சினிமா

பாரிஸ் கபே டிரைலர்!

குரு சோமசுந்தரம் நடிப்பில், காதல் - திகில் அம்சங்களை மையமாகக் கொண்டு உருவாகியுள்ள படம் 'பாரிஸ் கபே'.

Updated On :16 ஆகஸ்ட் 2026, 10:27 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

குரு சோமசுந்தரம் நடிப்பில், காதல் - திகில் அம்சங்களை மையமாகக் கொண்டு உருவாகியுள்ள படம் 'பாரிஸ் கபே'.

நாயகியாக அனுமோல் நடித்துள்ளார். படத்தில் விஜய் விஸ்வா மற்றும் அர்ச்சனா குமார் உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

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