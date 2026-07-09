பாலக்காடு - திருச்செந்தூா் ரயில் பகுதியாக ரத்து

மதுரை அருகே ரயில் பாதையில் பராமரிப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுவதால், பாலக்காடு - திருச்செந்தூா் ரயில் (எண்: 16731) பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுவதாக ரயில்வே நிா்வாகம் சாா்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து, சேலம் ரயில்வே கோட்ட நிா்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு:
மதுரை அருகே ரயில் பாதையில் மேற்கொள்ளப்படும் பராமரிப்புப் பணிகளால் பாலக்காடு - திருச்செந்தூா் ரயில் (எண்: 16731) ஜூலை 15, 18, 21, 24, 27, 31 ஆகிய தேதிகளில் வாஞ்சி மணியாச்சி - திருச்செந்தூா் இடையே பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது.
மேலும், ஜூலை 10-ஆம் தேதி பாலக்காடு - திருச்செந்தூா் ரயில் (எண்: 16731) மதுரையில் இருந்து திருப்பரங்குன்றம், திருமங்கலம் ரயில் நிலையங்களுக்கு செல்லாமல், மானாமதுரை, விருதுநகா் வழியாக மாற்றுப் பாதையில் இயக்கப்படும் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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