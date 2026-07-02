பொறியியல் பணிகள்: திருச்சி-காரைக்கால் டெமு ரயில் பகுதியாக ரத்து

பொறியியல் பணிகள் காரணமாக, திருச்சி- காரைக்கால் டெமு ரயிலானது பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுவதாக திருச்சி கோட்ட ரயில்வே நிா்வாகம் அறிவித்துள்ளது.
இதன்படி, திருச்சி சந்திப்பு ரயில் நிலையத்திலிருந்து ஜூலை 3, 4, 6, 7 ஆகிய நாள்களில் புறப்படும் திருச்சி- காரைக்கால் (வண்டி எண்: 76820) டெமு ரயிலானது, திருச்சியிலிருந்து திருவாரூா் வரை மட்டுமே செல்லும். காரைக்காலுக்கு செல்லாது.
இதேபோல, எதிா்வழித்தடத்தில் காரைக்கால்- திருச்சி டெமு ரயிலானது (வண்டி எண்: 76819) காரைக்காலில் இருந்து புறப்படுவதற்கு பதிலாக பகுதியாக ரத்து செய்யப்பட்டு, திருவாரூரிலிருந்து புறப்பட்டு திருச்சி வந்து சேரும் வகையில் இயக்கப்படவுள்ளது.
இதேபோல, ஜூலை 3, 4, 6, 7 ஆகிய நாள்களில் காரைக்கால்- தஞ்சாவூா் பயணிகள் ரயிலானது (வண்டி எண்: 56817) அதன் வழித்தடத்தில் தேவையான இடத்தில் 20 நிமிஷங்கள் நின்று செல்லும்.
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