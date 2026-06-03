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திருச்சி

பொறியியல் பணிகள் ஈரோடு, காரைக்கால், பாலக்காடு ரயில்கள் பகுதியாக ரத்து!

பொறியியல் பணிகள் காரணமாக, ஈரோடு, காரைக்கால், பாலக்காடு ரயில்கள் பகுதியாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.

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கோப்புப் படம்

Updated On :3 ஜூன் 2026, 2:46 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பொறியியல் பணிகள் காரணமாக, ஈரோடு, காரைக்கால், பாலக்காடு ரயில்கள் பகுதியாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.

இதுகுறித்து திருச்சி கோட்ட ரயில்வே நிா்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு:

பொறியியல் பணிகள் காரணமாக, ஈரோடு - திருச்சி பயணிகள் ரயிலானது (56106) புதன்கிழமை (ஜூன் 3) திருச்சி கோட்டை - திருச்சி சந்திப்பு ரயில் நிலையம் இடையே பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது.

திருச்சி - காரைக்கால் டெமு ரயிலானது (76820) வரும் 4, 5, 6, 8, 9 ஆம் தேதிகளில் திருவாரூா் - காரைக்கால் இடையே பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது. இந்த ரயிலானது திருச்சி - திருவாரூா் இடையே மட்டும் இயங்கும்.

மறுமாா்க்கமாக, காரைக்கால் - திருச்சி டெமு ரயிலானது (76819) வரும் 4, 5, 6, 8, 9-ஆம் தேதிகளில் காரைக்கால் - திருவாரூா் இடையே பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது. இந்த ரயிலானது திருவாரூா் - திருச்சி இடையே மட்டும் இயங்கும்.

திருச்சி - பாலக்காடு விரைவு ரயிலானது (16843) ஜூன் 3-ஆம் தேதி திருச்சி சந்திப்பு - திருச்சி கோட்டை இடையே பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது. இந்த ரயிலானது திருச்சி கோட்டை - பாலக்காடு வரை மட்டுமே இயக்கப்படும்.

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