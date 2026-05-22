ரயில்கள் பகுதியாக ரத்து செய்யப்படும் அறிவிப்பு கைவிடல்!

பொறியியல் பணிகளுக்காக தடை செய்யப்படாததால், ஏற்கெனவே அறிவிக்கப்பட்டிருந்த பகுதி ரத்து ரயில்கள் கைவிடப்பட்டு வழக்கம் போல் இயங்கும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Updated On :23 மே 2026, 12:02 am IST

இதன்படி, திருச்சி - காரைக்கால் டெமு ரயிலானது (76820) மே 23, 25, 26 ஆகிய தேதிகளிலும், காரைக்கால் - திருச்சி டெமு ரயிலானது (76819) மே 23, 25, 26 ஆகிய தேதிகளிலும் வழக்கம்போல் இயங்கும்.

அதே போல, காரைக்கால் - திருவாரூா் பயணிகள் ரயிலானது (56817) மே 23,25, 26 ஆகிய தேதிகளிலும், பிகானோ் - மதுரை அனுவராட் அதிவிரைவு ரயில் (22632) மே 24 ஆம் தேதியும் வழக்கம் போல் இயங்கும் என திருச்சி கோட்ட ரயில்வே நிா்வாகம் தகவல் தெரிவித்துள்ளது.

