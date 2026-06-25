திருநெல்வேலி ரயில் நிலைய வளாகத்தில் சீரமைப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுவதால் திருச்செந்தூா்- பாலக்காடு ரயில் பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது.
இதுகுறித்து, பாலக்காடு ரயில்வே கோட்ட நிா்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு:
சீரமைப்புப் பணியால் திருச்செந்தூா் - பாலக்காடு இடையே இயக்கப்படும் ரயில் (எண்: 16732) ஜூன் 30-ஆம் தேதி மதுரையில் இருந்து மாலை 4.20 மணிக்கு பாலக்காடு புறப்பட்டுச் செல்லும். இந்த ரயிலானது, திருச்செந்தூா் - மதுரை இடையே பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது.
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