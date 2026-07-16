பராமரிப்பு பணி: பாலக்காடு: திருச்செந்தூா் ரயில் பகுதியாக ரத்து

மதுரை பகுதியில் ரயில் பாதையில் பராமரிப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுவதால், பாலக்காடு - திருச்செந்தூா் விரைவு ரயில் பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுவதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது தொடா்பாக, பாலக்காடு ரயில்வே கோட்ட நிா்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு:
பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக, ஜூலை 28, 29 ஆகிய தேதிகளில் பாலக்காட்டில் இருந்து புறப்படும் பாலக்காடு - திருச்செந்தூா் விரைவு ரயில் (எண்: 16731) பாலக்காடு - சாத்தூா் இடையே மட்டுமே இயக்கப்படும். மேற்கண்ட நாள்களில் இந்த ரயிலானது, சாத்தூா் - திருச்செந்தூா் இடையே ரத்து செய்யப்படுகிறது என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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