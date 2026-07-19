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கோயம்புத்தூர்

பராமரிப்பு பணி: கேரள ரயில்கள் தாமதமாக இயக்கம்

சேலம் - ஈரோடு இடையே மகுடஞ்சாவடி - வீரபாண்டி சாலை பகுதிகளில் ரயில் பாதையில் பராமரிப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுவதால் கேரள ரயில்கள் தாமதமாக இயக்கப்படும் என ரயில்வே நிா்வாகம் சாா்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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ரயில்.

Updated On :19 ஜூலை 2026, 1:04 am IST

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சேலம் - ஈரோடு இடையே மகுடஞ்சாவடி - வீரபாண்டி சாலை பகுதிகளில் ரயில் பாதையில் பராமரிப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுவதால் கேரள ரயில்கள் தாமதமாக இயக்கப்படும் என ரயில்வே நிா்வாகம் சாா்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இது தொடா்பாக, சேலம் ரயில்வே கோட்ட நிா்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு: பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக ஜூலை 20, 22, 25 தேதிகளில் எா்ணாகுளம் - டாடா நகா் விரைவு ரயில் (எண்: 18190) 50 நிமிஷங்கள் தாமதமாக இயக்கப்படும். அதேபோல, ஜூலை 20, 22, 25 ஆகிய தேதிகளில் ஆலப்புழை - தன்பாத் விரைவு ரயில் (எண்: 13352) 20 நிமிஷங்கள் தாமதமாக இயக்கப்படும் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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