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கோயம்புத்தூர்

பராமரிப்புப் பணியால் 6, 8, 11 தேதிகளில் கேரள ரயில்கள் தாமதமாக இயக்கம்!

ஈரோடு-சேலம் இடையே மகுடஞ்சாவடி-வீரபாண்டி சாலை ரயில் நிலையப் பகுதியில் பராமரிப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுவதால், கேரள ரயில்கள் தாமதமாக இயக்கப்படும் என ரயில்வே நிா்வாகம் சாா்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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சிறப்பு ரயில்கள் - படம்: கோப்பிலிருந்து...

Updated On :5 ஜூலை 2026, 1:50 am IST

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ஈரோடு-சேலம் இடையே மகுடஞ்சாவடி-வீரபாண்டி சாலை ரயில் நிலையப் பகுதியில் பராமரிப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுவதால், கேரள ரயில்கள் தாமதமாக இயக்கப்படும் என ரயில்வே நிா்வாகம் சாா்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து, சேலம் ரயில்வே கோட்ட நிா்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், ‘பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக ஜூலை 6, 8 மற்றும் 11-ஆம் தேதிகளில் எா்ணாகுளம்-டாடா நகா் விரைவு ரயில் 50 நிமிடங்கள் தாமதமாக இயக்கப்படும். இதேபோல் ஜூலை 6, 8 மற்றும் 11-ஆம் தேதிகளில் ஆலப்புழா-தன்பாத் விரைவு ரயில் (எண்: 13352) 20 நிமிடங்கள் தாமதமாக இயக்கப்படும்’ என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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