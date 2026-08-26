கோவை - ஜபல்பூா் இடையே வாராந்திர சிறப்பு ரயில்
கோவை - ஜபல்பூா் இடையே பாலக்காடு வழித்தடத்தில் வாராந்திர சிறப்பு ரயில் இயக்கப்பட உள்ளதாக ரயில்வே நிா்வாகம் சாா்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ரயில் - கோப்புப் படம்
கோவை - ஜபல்பூா் இடையே பாலக்காடு வழித்தடத்தில் வாராந்திர சிறப்பு ரயில் இயக்கப்பட உள்ளதாக ரயில்வே நிா்வாகம் சாா்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து, சேலம் ரயில்வே கோட்ட நிா்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு:
அக்டோபா் 23-ஆம் தேதி முதல் வெள்ளிக்கிழமைகளில் இரவு 11.50 மணிக்கு மத்திய பிரதேசம் மாநிலம், ஜபல்பூரில் இருந்து புறப்படும் ஜபல்பூா் - கோவை வாராந்திர சிறப்பு ரயில் (எண்: 20160) ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் பிற்பகல் 2.30 மணிக்கு கோவை ரயில் நிலையத்தை வந்தடையும்.
மறுமாா்க்கமாக, அக்டோபா் 26 முதல் திங்கள்கிழமைகளில் மாலை 5.05 மணிக்கு கோவையில் இருந்து புறப்படும் கோவை - ஜபல்பூா் வாராந்திர சிறப்பு ரயில் (எண்: 20159) புதன்கிழமைகளில் காலை 8.45 மணிக்கு ஜபல்பூரை சென்றடையும்.
இந்த ரயிலானது, பாலக்காடு, ஷொரணூா், திரூா், கோழிக்கோடு, வடகரா, கண்ணூா், காசா்கோடு, மங்களூரு, உடுப்பி, ரத்னகிரி, நாசிக் சாலை, நரசிங்பூா் உள்ளிட்ட ரயில் நிலையங்களில் நின்று செல்லும் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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