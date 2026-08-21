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வேளாங்கண்ணி சிறப்பு ரயிலுக்கு நான்குனேரியில் நிறுத்தம்: பயணிகள் மகிழ்ச்சி

திருவனந்தபுரம் - வேளாங்கண்ணி இடையே இயக்கப்படவுள்ள சிறப்பு ரயிலுக்கு நான்குனேரியில் நிறுத்தம் கிடைத்துள்ளதால் பயணிகள் மகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளனா்.

special train

சிறப்பு ரயில் - கோப்புப்படம்

Published On :21 ஆகஸ்ட் 2026, 2:33 am IST

திருவனந்தபுரம் - வேளாங்கண்ணி இடையே இயக்கப்படவுள்ள சிறப்பு ரயிலுக்கு நான்குனேரியில் நிறுத்தம் கிடைத்துள்ளதால் பயணிகள் மகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளனா்.

நாகப்பட்டினம் மாவட்டம், வேளாங்கண்ணி புனித அன்னை ஆரோக்கிய மாதா ஆலயத் திருவிழாவையொட்டி, திருவனந்தபுரம் - வேளாங்கண்ணி இடையே ஆக. 29, செப். 5 (சனிக்கிழமைகள்) ஆகிய 2 நாள்கள் சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படுகிறது. இந்த ரயில் திருவனந்தபுரத்திலிருந்து இரவு 8.30 மணிக்கு புறப்பட்டு குழித்துறை, இரணியல், நாகா்கோவில், வள்ளியூா், நான்குனேரி, திருநெல்வேலி, விருதுநகா், மதுரை, திண்டுக்கல், திருச்சி, தஞ்சாவூா், திருவாரூா், நாகப்பட்டினம் வழியாக வேளாங்கண்ணியை மறுநாள் காலை 8.30 மணிக்கு சென்றடைகிறது.

இதேபோல மறுமாா்க்கத்தில் வேளாங்கண்ணியிலிருந்து ஆக. 30, செப். 6 (ஞாயிற்றுக்கிழமைகள்) ஆகிய 2 நாள்கள் இரவு 7.30 மணிக்கு புறப்பட்டு, மறுநாள் காலை 7.30 மணிக்கு திருவனந்தபுரத்தை வந்தடைகிறது. இந்த சிறப்பு ரயிலுக்கு நான்குனேரியில் நிறுத்தம் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதால், நான்குனேரி ரயில் நிலையத்தைப் பயன்படுத்திவரும் சுற்றுவட்டார கிராம மக்கள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனா். நான்குனேரி, திசையன்விளை, ராதாபுரம் வட்ட ரயில் பயணிகள் நலச் சங்கத்தினா் வரவேற்றுள்ளனா்.

இந்த சிறப்பு ரயிலுக்கான முன்பதிவு வியாழக்கிழமை (ஆக. 20) தொடங்கியது.

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