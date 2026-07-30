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சேலம்

சேலம் வழியாக ஹைதராபாத் - மங்களூரு இடையே வாராந்திர சிறப்பு ரயில்

சேலம் வழியாக ஹைதராபாத் - மங்களூரு சென்ட்ரல் இடையே வாராந்திர சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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ரயில்... - கோப்புப் படம்

Updated On :30 ஜூலை 2026, 5:27 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சேலம் வழியாக ஹைதராபாத் - மங்களூரு சென்ட்ரல் இடையே வாராந்திர சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து தெற்கு ரயில்வே சேலம் கோட்டம் சாா்பில் வெளியிடப்பட்ட செய்திக் குறிப்பு:

ரயில்களில் அதிகரித்துவரும் கூட்ட நெரிசலை கருத்தில் கொண்டு, அவ்வப்போது சிறப்பு ரயில்களை ரயில்வே நிா்வாகம் இயக்கி வருகிறது. அந்தவகையில், ஹைதராபாத் - மங்களூரு சென்ட்ரல் இடையே வாராந்திர சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி, ஹைதராபாத் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து வரும் ஆக. 5, 12, 19, 26, செப். 2 ஆகிய தேதிகளில் மங்களூரு சென்ட்ரலுக்கு புதன்கிழமைகளில் சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படும்.

இந்த ரயில், ஹைதராபாதில் இருந்து புதன்கிழமைகளில் அதிகாலை 4.20 மணிக்கு புறப்பட்டு பெகாம்பேட், ராய்ச்சூா், மந்த்ராலாயம் சாலை, ஆனந்தபூா், தா்மாவரம், பங்காருபேட்டை, குப்பம், சேலம், ஈரோடு, திருப்பூா் வழியாக அடுத்த நாள் இரவு 9.30 மணிக்கு மங்களுரு சென்ட்ரலை அடையும்.

மறுமாா்க்கத்தில், மங்களூரு சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து வரும் ஆக. 6, 13, 20, 27, செப்.3 ஆகிய தேதிகளில் ஹைதராபாத்துக்கு வியாழக்கிழமைகளில் சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படும். இந்த ரயில், மங்களூரு சென்ட்ரலில் இருந்து வியாழக்கிழமை இரவு 8 மணிக்கு புறப்பட்டு, காசா்கோடு, கண்ணூா், கோழிக்கோடு, பாலக்கோடு, போத்தனூா், திருப்பூா், ஈரோடு, சேலம் வழியாக ஹைதராபாத்தை சனிக்கிழமை அதிகாலை 4 மணிக்கு சென்றடையும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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