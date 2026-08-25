டாப்ஸியின் காந்தாரி பட டிரைலர்!
டாப்ஸி நடித்துள்ள காந்தாரி படத்தின் டிரைலர் வெளியாகி ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.
டாப்ஸி பன்னு நடித்துள்ள காந்தாரி படத்தின் டிரைலர் வெளியாகி ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.
படத்தில் விஷ்வக் சிங், சாயா கடம், ஸ்வஸ்திகா முகர்ஜி முக்கியமான கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். இந்த நிலையில், படத்தின் டிரைலர் வெளியாகியுள்ளது.
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