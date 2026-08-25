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டாப்ஸியின் காந்தாரி பட டிரைலர்!

டாப்ஸி நடித்துள்ள காந்தாரி படத்தின் டிரைலர் வெளியாகி ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.

Published On :25 ஆகஸ்ட் 2026, 10:25 pm IST

டாப்ஸி பன்னு நடித்துள்ள காந்தாரி படத்தின் டிரைலர் வெளியாகி ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.

படத்தில் விஷ்வக் சிங், சாயா கடம், ஸ்வஸ்திகா முகர்ஜி முக்கியமான கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். இந்த நிலையில், படத்தின் டிரைலர் வெளியாகியுள்ளது.

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