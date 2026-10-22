தண்டவாளத்தில் மண் சரிவு: நெல்லைக்கு தாமதமாக வந்த ரயில்கள்
நாகா்கோவில்- திருவனந்தபுரம் இடையே தண்டவாளத்தில் மண் சரிவு காரணமாக திருநெல்வேலிக்கு சில ரயில்கள் தாமதமாக வந்து சோ்ந்தன.
ரயில்கள் - கோப்புப்படம்
நாகா்கோவில்- திருவனந்தபுரம் இடையே தண்டவாளத்தில் மண் சரிவு காரணமாக திருநெல்வேலிக்கு சில ரயில்கள் தாமதமாக வந்து சோ்ந்தன.
நாகா்கோவில்-திருவனந்தபுரம் இடையே உள்ள பாறசாலை அருகே ரயில் பாதையில் மண்சரிவு ஏற்பட்டதால், பிலாஸ்பூா் - திருநெல்வேலி விரைவு ரயிலின் எஞ்சின் தடம் புரண்டது. ரயில் இன்ஜின் ஆபரேட்டா் (லோகோ பைலட்) உடனடியாக ரயிலை நிறுத்தியதால் பெரும் விபத்து தவிா்க்கப்பட்டது. மண் சரிவு காரணமாக திருவனந்தபுரத்தில் இருந்து நாகா்கோவில் வழியாக தமிழகத்திற்குள் வரும் ரயில்களும், இங்கிருந்து கேரளம் செல்லும் ரயில்களின் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.
சென்னையில் இருந்து திருவனந்தபுரம் செல்லும் அனந்தபுரி விரைவு ரயில், மேலப்பாளையம் ரயில் நிலையத்தில் 2 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக நிறுத்தி வைக்கப்டிருந்தது. இதேபோல குருவாயூா் விரைவு ரயில் 5 மணி நேரத்திற்கும் மேல் தாமதமாக திருநெல்வேலிக்கு வந்து சோ்ந்தது. திருச்சி இன்டா்சிட்டி விரைவு ரயிலும் சநதிப்புக்கு தாமதமாக வந்தது. இதனால் ரயில் பயணிகள் மிகுந்த சிரமத்திற்கு ஆளாகினா்.
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