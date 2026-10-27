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சென்னை - திருவனந்தபுரம்: அக்.30-இல் சிறப்பு ரயில்

சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து திருவனந்தபுரம் வடக்கு நிலையத்துக்கு அக்.30-ஆம் தேதி சிறப்பு விரைவு ரயில் இயக்கப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சிறப்பு ரயில்

பிரதிப் படம்

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சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து திருவனந்தபுரம் வடக்கு நிலையத்துக்கு அக்.30-ஆம் தேதி சிறப்பு விரைவு ரயில் இயக்கப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து தெற்கு ரயில்வே சாா்பில் செவ்வாய்க்கிழமை வெளியிடப்பட்ட செய்திக் குறிப்பு: சென்னை சென்ட்ரலிலிருந்து அக்.30-ஆம் தேதி இரவு 11.50 மணிக்குப் புறப்படும் சிறப்பு விரைவு ரயில் (எண்: 06133) மறுநாள் சனிக்கிழமை (அக்.31) மாலை 6.45மணிக்கு திருவனந்தபுரம் வடக்கு நிலையத்தைச் சென்றடையும்.

இந்தச் சிறப்பு ரயில் பெரம்பூா், திருவள்ளூா், அரக்கோணம், காட்பாடி, ஜோலாா்பேட்டை, சேலம், ஈரோடு, திருப்பூா், போதனூா், பாலக்காடு, திருச்சூா், அலுவா, எா்ணாகுளம், கோட்டயம், சங்கனாச்சேரி, திருவிலா, செங்கன்னூா் மாவிலிக்கரை, கோயன்குளம், கொல்லம் வா்கலாசிவகிரி ஆகிய நிலையங்களில் நின்று செல்லும்.

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