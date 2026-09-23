சேலம் வழியாக திருவனந்தபுரம்-சந்திரகாச்சி இடையே பண்டிகை கால சிறப்பு ரயில்
பண்டிகை காலத்தை முன்னிட்டு பயணிகளின் கூட்ட நெரிசலை சமாளிக்கும் வகையில், திருவனந்தபுரம் வடக்கு - மேற்குவங்க மாநிலம் சந்திரகாச்சி இடையே சேலம் வழியாக வாராந்திர சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ரயில் - பிரதிப் படம்
பண்டிகை காலத்தை முன்னிட்டு பயணிகளின் கூட்ட நெரிசலை சமாளிக்கும் வகையில், திருவனந்தபுரம் வடக்கு - மேற்குவங்க மாநிலம் சந்திரகாச்சி இடையே சேலம் வழியாக வாராந்திர சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து தெற்கு ரயில்வே சேலம் கோட்டம் சாா்பில் வெளியிடப்பட்ட செய்திக் குறிப்பு:
பண்டிகை காலத்தையொட்டி, அதிகரித்து வரும் பயணிகளின் கூட்ட நெரிசலை சமாளிக்கும் வகையில் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன. அந்தவகையில், திருவனந்தபுரம் வடக்கு - சந்திரகாச்சி வாராந்திர சிறப்பு ரயில் அக். 2ஆம் தேதிமுதல் 30ஆம் தேதிவரை வெள்ளிக்கிழமைகளில் 5 சேவைகள் இயக்கப்படும். இந்த ரயில் திருவனந்தபுரம் வடக்கில் இருந்து பிற்பகல் 2.15-க்கு புறப்பட்டு போத்தனூா், திருப்பூா், ஈரோடு, சேலம் காட்பாடி, திருத்தணி, ரேணிகுண்டா வழியாக ஞாயிற்றுக்கிழமை பிற்பகல் 1.45-க்கு சந்திரகாச்சி சென்றடையும்.
மறுமாா்க்கத்தில், சந்திரகாச்சி - திருவனந்தபுரம் வடக்கு வாராந்திர சிறப்பு ரயில் அக். 5ஆம் தேதிமுதல் நவ. 2ஆம் தேதிவரை திங்கள்கிழமைகளில் 5 சேவைகள் இயக்கப்படும். இந்த ரயில் சந்திரகாச்சியில் இருந்து பிற்பகல் 2.15-க்கு புறப்பட்டு ஜோலாா்பேட்டை, சேலம், ஈரோடு, திருப்பூா், போத்தனூா் வழியாக புதன்கிழமை காலை 9.55-க்கு திருவனந்தபுரம் வடக்கு சென்றடையும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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