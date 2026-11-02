160 டாஸ்மாக் பணியாளர்கள் பணியிடை நீக்கம்!
டாஸ்மாக் கடையை திறக்காத 160 டாஸ்மாக் பணியாளர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்ப்டடிருப்பது பற்றி...
டாஸ்மாக் - கோப்புப் படம்
முன்னறிப்பின்றி டாஸ்மாக் கடையை திறக்காத 160 டாஸ்மாக் பணியாளர்கள் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
டாஸ்மாக் பணியாளர்கள் 960 பேருக்கு நேற்று மெமோ வழங்கிய நிலையில் 160 பணியாளர்கள் மீது டாஸ்மாக் நிர்வாகம் இன்று நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. மேலும் இன்றும் கடைகளை திறக்காதவர்களுக்கு மீண்டும் மெமோ வழங்கப்படும் எனவும் நிர்வாகம் தரப்பில் எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.
டாஸ்மாக் கடைகளில் காலி மதுப்புட்டிகளைத் திரும்பப் பெறும் திட்டத்தின்படி, அவற்றை ஒப்படைப்பவா்களுக்கு ரூ. 10 வழங்கப்படுகிறது. இதற்காக, மதுபானத்தின் விலையுடன் கூடுதலாக ரூ. 10 வசூலிக்கவும், ரூ. 1,000-க்கு மேல் மதுபானம் வாங்குவோரிடம் க்யூஆா் குறியீடு மூலம் பணமில்லாப் பரிவா்த்தனை மேற்கொள்ளவும் அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
மேலும், காலி மதுப்புட்டிகளைத் திரும்பப் பெறும்போது ஸ்கேன் செய்யவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. ஒரு கடைக்கு இரண்டு ஸ்கேனிங் இயந்திரங்கள் மட்டுமே வழங்கப்பட்டுள்ள நிலையில், புதிய நடைமுறைகளால் விற்பனையில் காலதாமதம் ஏற்படுவதுடன், பணியாளா்களின் பணிச்சுமையும் அதிகரிப்பதாக ஊழியா்கள் தெரிவித்துள்ளனா்.
எனவே, காலி மதுப்புட்டிகளைத் திரும்பப் பெறும் பணிக்கு தனியாா் ஒப்பந்த நிறுவனத்தின் மூலம் பணியாளா்களை நியமிக்க வேண்டும்; கூடுதல் ஸ்கேனிங் இயந்திரங்கள் வழங்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி டாஸ்மாக் பணியாளா்கள் தமிழகத்தில் நேற்று வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டனா்.
Summary
160 TASMAC employees have been suspended for failing to open shops without prior notice.
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