புதுக்கோட்டை புதிய பேருந்து நிலையம்: முதல்வர் விஜய் திறந்து வைத்தார்!
ரூ. 23 கோடியில் கட்டப்பட்ட புதுக்கோட்டை புதிய பேருந்து நிலையத்தை திறந்து வைத்த முதல்வர் விஜய்.
புதுக்கோட்டை புதிய பேருந்து நிலையத்தை திறந்து வைத்த முதல்வர் விஜய். - படம்: TNDIPR
ரூ. 23 கோடியில் கட்டப்பட்ட புதுக்கோட்டை புதிய பேருந்து நிலையத்தை முதல்வர் விஜய் இன்று (நவ. 2 ) திறந்து வைத்தார்.
அரசு விழாவில் பங்கேற்று, முடிவுற்ற திட்டப் பணிகளைத் திறந்து வைப்பதற்காக முதல்வர் சி. ஜோசப் விஜய், திங்கள்கிழமை (நவ. 2) காலை புதுக்கோட்டை வந்தடைந்தார்.
சென்னையிலிருந்து தனி விமானம் மூலம் திருச்சி வந்த அவர், சாலை வழியாக புதுக்கோட்டைக்கு வந்த நிலையில், அந்த மாவட்ட எல்லையான மாத்தூரில் முதல்வர் விஜய்க்கு தவெகவினர் சிறப்பான வரவேற்பு அளித்தனர்.
புதுக்கோட்டையில் முதல்வர் ஜோசப் விஜய் பங்கேற்கும் அரசு விழாவுக்காக தயார் செய்யப்பட்ட பிரம்மாண்ட அரங்கை விட்டுவிட்டு, ஆட்சியர் அலுவலகக் கூட்ட அரங்கில் விழா நடத்தப்பட்டது.
இந்த விழாவில், ரூ. 24.5 கோடியில் கட்டப்பட்ட புதுக்கோட்டை புதிய பேருந்து நிலையம், ரூ. 4 கோடியில் கட்டப்பட்ட நவீன உள்விளையாட்டு அரங்கம் உள்பட மாவட்டத்தில் நிறைவடைந்த திட்டப் பணிகளை முதல்வா் விஜய் தொடக்கி வைத்தார்.
மேலும், புதிய திட்டப் பணிகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டி, அரசின் பல்வேறு நலத் திட்ட உதவிகளையும் வழங்கினார்.
இதனையொட்டி, பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக இன்றைய நாள் மாவட்டம் முழுவதும் ட்ரோன்கள் பறக்கத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
Summary
Chief Minister Vijay inaugurated the new bus stand in Pudukkottai, built at a cost of Rs. 23 crore, today (Nov. 2).
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