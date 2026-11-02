சோப்ளாங்கி என்றால் என்ன அர்த்தம்? வைரலாகும் வார்த்தை!
சோப்ளாங்கி என்றால் என்ன அர்த்தம் என்று பலரும் இணையத்தில் தேடத் தொடங்கியிருக்கிறார்கள்.
வைரலாகும் வார்த்தை - ஏஎன்ஐ
அண்மையில் தமிழகத்தில் ஆளும் தவெக ஆட்சியை, திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் சோப்ளாங்கி அரசு என்று கடுமையாக விமர்சித்திருந்த நிலையில், அதற்கு அர்த்தம் என்ன என்பது குறித்து சமூக வலைத்தளங்களில் பேசப்பட்டு வருகிறது.
கடந்த வாரம், தவெக அரசை விமர்சித்து மு.க. ஸ்டாலின் வெளியிட்டிருந்த விடியோவில், தமிழ்நாட்டில் சட்டம் - ஒழுங்கு சீர்கேடு, பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்குப் பாதுகாப்பின்மை, வரலாறு காணாத விலைவாசி உயர்வு நிலவுகிறது.
திமுக ஆட்சியின்போது, இந்தியாவிலேயே பணவீக்கம் குறைவாக இருக்கும் மாநிலமாக தமிழ்நாடு இருந்தது. ஆனால், இப்போது இருக்கும் ஆட்சியாளர்களுக்கு எந்தத் துறையிலும் நிர்வாகத் திறன் இல்லை. நிர்வாகம் என்றால் என்ன என்பதே தெரியாத ஒரு மூடர் கூடத்தின் ஆட்சிதான் தமிழ்நாட்டில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த தவெக அரசு, சொந்த புத்தியும் இல்லாத சொல் புத்தியும் இல்லாத சோப்ளாங்கி அரசு என்று கடுமையாக விமர்சித்திருந்தார்.
இந்த சோப்பளாங்கி என்ற சொல், சோம்பல், சோபலம் என்ற சொல்லிலிருந்து மருவி, சோம்பலுடைய, எதற்கும் பயனற்றவர் என்பதை குறிக்கும் வகையில் உருவான பேச்சு வழக்குச் சொல். இதில் சோபலம் என்பது மெதுவாக இயங்குபவர்களையும் குறிக்கும்.
சோப்ளாங்கி என்றால் என்ன என்று சாட் ஜிபிடி-யிடம் கேட்டால்...
சோப்ளாங்கி (Soblangi / Soplangi) என்பது தமிழ்நாட்டில், குறிப்பாகக் கொங்கு மண்டலப் பகுதிகளில் அதிகமாகப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு வட்டார வழக்குச் சொல்லாகும்.
இந்தச் சொல்லுக்கான பொதுவான அர்த்தங்கள் மற்றும் பயன்பாடுகள்:
சோம்பேறி / மந்தமானவர்: எந்தவொரு வேலையையும் செய்யாமல் சோம்பித் திரிபவர்களை அல்லது சுறுசுறுப்பின்றி எதற்கும் உதவாமல் இருப்பவர்களைக் குறிக்க இச்சொல்லைப் பயன்படுத்துவார்கள்.
அதிர்ஷ்டமில்லாதவர் / சோகம்: சில நேரங்களில் எதிலுமே அதிர்ஷ்டம் இல்லாமல், எப்போதும் ஒருவித சோர்வுடனோ அல்லது கவலையுடனோ இருப்பவர்களையும் குறிப்பதுண்டு.
பயனற்ற நிலை: ஒரு பொருள் அல்லது நபர் எந்தவொரு பயனும் தராமல் வீணாக இருப்பதைக் குறிக்கவும் பேச்சுவழக்கில் இது பயன்படுத்தப்படும்.
சுருக்கமாகச் சொன்னால், 'சுறுசுறுப்பற்ற, சோம்பேறியான அல்லது எதற்கும் தகுதியற்ற' என்ற பொருளில் இச்சொல் வழக்கில் உள்ளது.
தமிழ் அகராதிகளில், சோப்பளாங்கி என்பது பயனற்றவர் அல்லது வலுவற்றவர் என்று ஒரு நபரை இழிவாகக் குறிக்கும் வகையில் பயன்படுத்தப்படும் பேச்சு வழக்குச் சொல் என்று கூறப்பட்டுள்ளது.
Summary
What does 'sopplangi' mean? A word that's going viral!
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