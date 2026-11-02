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சாலையெங்கிலும் முதல்வரை வரவேற்ற மக்கள்!

புதுக்கோட்டைக்கு செல்லும் வழியில் சாலையெங்கிலும் முதல்வர் விஜய்யை மக்கள் வரவேற்றது குறித்து...

முதல்வரை வரவேற்ற மக்கள் - படம் - டிஐபிஆர்

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புதுக்கோட்டைக்கு செல்லும் முதல்வர் விஜய்யை சாலையின் இருபுறமும் இருந்த மக்கள் திங்கள்கிழமை (நவ. 2) வரவேற்றனர்.

புதுக்கோட்டை ஆயுதப்படை திடலில் நடைபெறும் அரசு விழாவில், ரூ. 24.5 கோடியில் கட்டப்பட்ட புதிய பேருந்து நிலையம், ரூ. 4 கோடியில் கட்டப்பட்ட நவீன உள்விளையாட்டு அரங்கம் உள்பட மாவட்டத்தில் நிறைவடைந்த திட்டப் பணிகளை தொடக்கி வைப்பதற்காக முதல்வர் விஜய் புதுக்கோட்டை வருகிறார்.

இதற்காக, சென்னையிலிருந்து தனி விமானம் மூலம் முதல்வர் விஜய் திருச்சி வந்தடைந்தார். பின்னர், திருச்சி விமான நிலையத்திலிருந்து சாலை வழியாக சுமார் 55 கி.மீ தூரம் வாகனத்தில் செல்லும் முதல்வர் விஜய்யை சாலையின் இருபுறமும் திரண்ட மக்கள் உற்சாகமாக வரவேற்றனர்.

மேலும், பல இடங்களில் முதல்வர் விஜய்யின் வாகனத்தின் மீது மக்கள் மலர் தூவி வரவேற்றனர்.

இதனிடையே, புதுக்கோட்டையில் அரசு விழாவுக்காக தயார் செய்யப்பட்ட பிரம்மாண்ட அரங்கை விட்டுவிட்டு, ஆட்சியர் அலுவலகக் கூட்ட அரங்கிலேயே விழாவை நடத்திட திடீர் முடிவு செய்யப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

On Monday (Nov. 2), people gathered on both sides of the road to welcome Chief Minister Vijay as he traveled to Pudukkottai.

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