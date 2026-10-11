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விமான நிலையத்தில் பிரதமரை வரவேற்ற முதல்வர் விஜய் - புகைப்படங்கள்

விமான நிலையத்தில் பிரதமரை வரவேற்ற முதல்வர் விஜய் - புகைப்படங்கள்

சென்னை விமான நிலையத்திற்கு வருகை தந்த பிரதமர் நரேந்திர மோடியை வரவேற்ற முதல்வர் விஜய்.

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சென்னை விமான நிலையத்திற்கு வருகை தந்த பிரதமர் நரேந்திர மோடியை, பூங்கொத்து கொடுத்து முறைப்படி வரவேற்ற தமிழக முதல்வர் விஜய். அருகில் ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத்.

சென்னை விமான நிலையத்திற்கு வருகை தந்த பிரதமர் நரேந்திர மோடியை, பூங்கொத்து கொடுத்து முறைப்படி வரவேற்ற தமிழக முதல்வர் விஜய். அருகில் ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத்.

சென்னை விமான நிலையத்தில் வருகை தந்த பிரதமர் நரேந்திர மோடியை சால்வை அணிவித்து வரவேற்ற முதல்வர் விஜய்.

சென்னை விமான நிலையத்தில் வருகை தந்த பிரதமர் நரேந்திர மோடியை சால்வை அணிவித்து வரவேற்ற முதல்வர் விஜய்.

பிரதமர் நரேந்திர மோடியை வரவேற்ற முதல்வர் விஜய்.

பிரதமர் நரேந்திர மோடியை வரவேற்ற முதல்வர் விஜய்.

சென்னை விமான நிலையத்திற்கு வருகை தந்த பிரதமர் நரேந்திர மோடியை சால்வை அணிவித்து வரவேற்ற ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத்.

சென்னை விமான நிலையத்திற்கு வருகை தந்த பிரதமர் நரேந்திர மோடியை சால்வை அணிவித்து வரவேற்ற ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத்.

சென்னை விமான நிலையத்திற்கு வருகை தந்த பிரதமர் நரேந்திர மோடியை கைகுலுக்கி வரவேற்ற ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத்.

சென்னை விமான நிலையத்திற்கு வருகை தந்த பிரதமர் நரேந்திர மோடியை கைகுலுக்கி வரவேற்ற ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத்.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி உடன் முதல்வர் விஜய்.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி உடன் முதல்வர் விஜய்.

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