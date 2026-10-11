சென்னை விமான நிலையத்தில் பிரதமரை வரவேற்கும் முதல்வர் விஜய்!
விமான நிலையத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை வரவேற்கும் முதல்வர் விஜய்.
முதல்வர் விஜய் - பிரதமர் மோடி - (கோப்புப்படம்)
சென்னை வரும் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை, முதல்வர் சி. ஜோசப் விஜய் விமான நிலையத்துக்கு சென்று வரவேற்க உள்ளதாக தகவல் தெரியவந்துள்ளது.
பிரதமர் மோடியின் சென்னை ஐஐடி நிகழ்ச்சி தவிர்த்து, இன்றைய அனைத்து நிகழ்ச்சிகளில், முதல்வர் விஜய் பங்கேற்கவுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
தமிழகத்துக்கு ரூ.13,000 கோடி மதிப்பிலான பல்வேறு வளர்ச்சித் திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டி, பணிகள் நிறைவடைந்த திட்டங்களை பிரதமர் நரேந்திர மோடி சென்னையில் இன்று (அக். 11) தொடக்கி வைக்கிறார்.
இதற்கான நிகழ்வுகளில் பங்கேற்க தில்லியிலிருந்து விமானம் மூலம் சென்னைக்கு காலை 11.30 மணியளவில் பிரதமா் மோடி வருகிறார். ரூ.4 ,900 கோடியில் கட்டப்பட்ட சென்னை மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தின் 2-ஆம் கட்டமான பூந்தமல்லி-வடபழனி வழித்தடத்தை பிரதமர் தொடக்கி வைக்கிறார்.
மேலும், போரூர் புறவழிச்சாலை நிலையத்திலிருந்து பூந்தமல்லி புறவழிச்சாலை நிலையம் வரை மெட்ரோ ரயிலில் பிரதமர் பயணிக்கிறார். இதில் தமிழக முதல்வர் விஜய்யும் பங்கேற்கிறார். பின்னர், நண்பகல் 12.15 மணியளவில், சென்னை ஐஐடிக்கு பிரதமா் மோடி வருகிறார். அங்குள்ள ஜலகண்டேஸ்வரர் கோயிலில் வழிபாடு செய்கிறார். தொடர்ந்து, சென்னை ஐஐடியில் உள்ள சுதா கோபாலகிருஷ்ணன் மூளை ஆராய்ச்சி மையத்தை அவா் பாா்வையிடுவார்.
பின்னர், பிற்பகல் 1.30 மணியளவில் சென்னை ஐஐடி வளாகத்தில் உள்ள கேந்திரிய வித்யாலயா பள்ளி மையதானத்தில் ரூ.13,000 கோடி மதிப்பிலான பல்வேறு வளா்ச்சித் திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டியும், நிறைவடைந்த திட்டங்களைத் தொடங்கி வைத்தும், நாட்டுக்கு அர்ப்பணித்தும் பிரதமா் மோடி உரையாற்றுகிறார். இந்த நிகழ்விலும் முதல்வா் விஜய் பங்கேற்கிறார்.
சென்னை வர்த்தக மையத்தில் உள்ள ஜெய்கோபால் கரோடியா இந்து வித்யாலயா மெட்ரிக். மேல்நிலைப் பள்ளியின் பொன்விழாக் கொண்டாட்டங்களிலும் பிரதமா் மோடி பங்கேற்கவுள்ளார்.
Summary
Reports indicate that Chief Minister C. Joseph Vijay will go to the airport to welcome Prime Minister Narendra Modi upon his arrival in Chennai.
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