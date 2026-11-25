கள்ளக்குறிச்சி எம்எல்ஏ அருள் விக்னேஷ் கைதாவாரா? வெளியே செல்ல வேண்டாம் என அறிவுறுத்தல்!
கள்ளக்குறிச்சி எம்எல்ஏ அருள் விக்னேஷ் கைதாவாரா? என்றும், அவரை வெளியே செல்ல வேண்டாம் என அறிவுறுத்தியிருப்பதாகவும் தகவல்.
கள்ளக்குறிச்சி எம்எல்ஏ அருள் விக்னேஷ் - கோப்புப் படம்
கள்ளக்குறிச்சி எம்எல்ஏ அருள் விக்னேஷ் இன்று கைது செய்யப்படுவாரா? அவரை வீட்டை விட்டு வெளியே செல்ல வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டிருப்பதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
பெண் ஆட்சியருக்குத் தவறான குறுந்தகவல் அனுப்பிய குற்றச்சாட்டில், எம்எல்ஏ அருள் விக்னேஷ் மீது வழக்குப் பதிவு செய்து, கள்ளக்குறிச்சி மகளிர் காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
கள்ளக்குறிச்சி எம்எல்ஏ அருள் விக்னேஷ் வீட்டை விட்டு வெளியே செல்ல வேண்டாம் என காவல்துறை தரப்பில் அறிவுறுத்தப்பட்டிருப்பதாகவும் தகவல்கள் கூறப்பட்டுள்ளன.
எம்எல்ஏ அருள் விக்னேஷுக்கு சம்மன் அளித்துள்ள நிலையில் வீட்டை விட்டு வெளியேற வேண்டாம் என கள்ளக்குறிச்சி மகளிர் காவல்துறையினர் கூறியிருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது.
அருள் விக்னேஷ் மீது 5 பிரிவுகளில் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், இன்று விசாரணைக்கு வருமாறு சம்மன் வழங்கப்பட்டுள்ளது என்றும் கூறப்படுகிறது.
சம்பவத்தின் பின்னணி!
ஆபாச குறுஞ்செய்தி அனுப்பியது தொடா்பாக பெண் ஆட்சியர் முறைப்படி அளித்த புகாரின் பேரில், கள்ளக்குறிச்சி தொகுதி தவெக எம்எல்ஏ சி.அருள் விக்னேஷ் மீது 5 பிரிவுகளின் கீழ் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்தனா். இதுகுறித்து எம்எல்ஏவிடம் செவ்வாய்க்கிழமை நேரில் விசாரணை நடத்தினா்.
மறுத்த அமைச்சர்கள்!
பெண் ஆட்சியருக்கு கள்ளக்குறிச்சி தொகுதி தவெக எம்எல்ஏ., அருள் விக்னேஷ் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு, ஆபாச குறுஞ்செய்தி அனுப்பியதாக சமூக வலைதளங்களில் செய்திகள் வெளியாகின. இதை ஆட்சியா் மறுக்காத நிலையில், எம்எல்ஏ மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி பல்வேறு தரப்புகளில் இருந்தும் கோரிக்கைகள் வலுத்தன.
ஆனால் சம்பந்தப்பட்ட மாவட்ட ஆட்சியரிடம் இருந்து உரிய புகாா் வராததால் எந்தவொரு நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை என காவல் துறை தெரிவித்தது. மேலும் எம்எல்ஏ அருள் விக்னேஷும் தாம் எந்த ஆபாச குறுஞ்செய்தியும் அனுப்பவில்லை என்று மறுத்துவந்தாா். ஆளும் கட்சியைச் சோ்ந்த அமைச்சா்களும் மறுத்து வந்தனா்.
நீதிமன்றத்தில் வழக்கு!
இந்த விவகாரம் குறித்து நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடரப்பட்ட நிலையில், அருள் விக்னேஷ் மீது ஜாமீனில் வெளிவர முடியாத 3 பிரிவுகள் மற்றும் அரசு ஊழியரை பணி செய்ய விடாமல் தடுத்தது உள்பட 5 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
Has Arul Vignesh from the Kallakurichi hills been arrested? A twist emerges.
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