புதுக்கோட்டை வந்தார் முதல்வர் விஜய்
முதல்வர் ஜோசப் விஜய், திங்கள்கிழமை காலை புதுக்கோட்டை வந்தடைந்தது பற்றி...
புதுக்கோட்டையில் முதல்வர் விஜய்.
அரசு விழாவில் பங்கேற்று, புதிய பேருந்து நிலையம், நவீன உள்விளையாட்டரங்கம் உள்ளிட்ட முடிவுற்ற திட்டப் பணிகளைத் திறந்து வைப்பதற்காக முதல்வர் ஜோசப் விஜய், திங்கள்கிழமை காலை புதுக்கோட்டை வந்தடைந்தார்.
சென்னையிலிருந்து தனி விமானம் மூலம் திருச்சி வந்த அவர் சாலை வழியாக புதுக்கோட்டைக்குப் புறப்பட்டார். புதுக்கோட்டை மாவட்ட எல்லையான மாத்தூரில் அவருக்கு தவெகவினர் சிறப்பான வரவேற்பு அளித்தனர்.
குறிப்பாக இந்தப் பகுதி விராலிமலை சட்டப்பேரவைத் தொகுதிக்குள் வருகிறது என்பதால், முன்னாள் அமைச்சரும் மேற்கு மாவட்ட தவெக செயலருமான சி. விஜயபாஸ்கர் ஏற்பாட்டில் ஏராளமானோர் திரண்டு வரவேற்பளித்தனர்.
இதேபோல, மண்டையூர், கீரனூர் பகுதிகளிலும் ஏராளமான பொதுமக்கள் திரண்டிருந்து முதல்வர் விஜய்க்கு வரவேற்பு அளித்தனர். இந்தப் பகுதிகளும் விராலிமலை சட்டப்பேரவைத் தொகுதிக்குள் வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
தொடர்ந்து நார்த்தாமலை, சிப்காட் பகுதிகளில் மக்களின் வரவேற்பை ஏற்றுக் கொண்டு சுமார் ஒன்றரை மணி நேரப் பயணமாக புதுக்கோட்டை நகருக்குள் நுழைந்தார்.
அவருடன், அமைச்சர்கள் புஸ்ஸி ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா, ஜா. முகமது பர்வேஸ் உள்ளிட்டோரும் வந்தனர்.
Summary
Chief Minister Joseph Vijay arrived in Pudukkottai on Monday morning to attend a government event and inaugurate completed project works, including a new bus stand and a modern indoor stadium.
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