புதுக்கோட்டையில் முதல்வர் விஜய் சாலை வலம் செல்ல திட்டம்?
புதுக்கோட்டையில் முதல்வர் விஜய் சாலை வலம் செல்வது குறித்து...
முதல்வர் விஜய் சாலை வலம் - கோப்புப் படம்
புதுக்கோட்டையில் நாளை (நவ. 2) முதல்வர் விஜய் சாலை வலம் செல்ல திட்டமிட்டிருப்பதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் திங்கள்கிழமையில் (நவ. 2) தேதியில் புதிய பேருந்து நிலையத்தை முதல்வர் விஜய் திறந்து வைக்கவுள்ளார். தொடர்ந்து, அரசு நலத்திட்ட விழாக்களிலும் முதல்வர் விஜய் கலந்து கொள்ளவிருக்கிறார்.
முதல்வரான பிறகு முதல் முறையாக புதுக்கோட்டைக்கு முதல்வா் விஜய் வருகை தருகிறாா்.
சென்னையில் இருந்து திருச்சிக்கு தனி விமானம் மூலம் செல்லும் முதல்வர் விஜய், அங்கிருந்து ஹெலிகாப்டர் மூலம் புதுக்கோட்டை செல்ல திட்டமிடப்பட்டிருந்தது.
இந்த நிலையில், புதுக்கோட்டை விராலிமலை தொகுதியில் இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்படவிருப்பதால், முதல்வரின் பயணத் திட்டத்தில் மாற்றப்பட்டிருப்பதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
முன்னதாக, திருச்சியில் இருந்து ஹெலிகாப்டர் மூலம் செல்ல திட்டமிட்டிருந்த நிலையில், தற்போது விராலிமலை தொகுதி தேசிய நெடுஞ்சாலை வழியாக மாத்தூர், மண்டையூர், கீரனூர் வழியாக புதுக்கோட்டை செல்கிறார். மேலும், 20 கி.மீ. தொலைவுக்கு முதல்வர் விஜய் சாலை வலம் மேற்கொள்ளவும் திட்டமிடப்பட்டிருப்பதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
Summary
CM Vijay plans to hold a roadshow in Pudukkottai
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