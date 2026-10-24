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ஈரோட்டில் சாலை வலம் செல்கிறாரா முதல்வர் விஜய்? எப்போது?

முதல்வர் விஜய் ஈரோடு செல்வது குறித்து...

முதல்வர் விஜய் - கோப்புப் படம்

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அரசு நலத் திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழாவில் கலந்து கொள்வதற்காக முதல்வர் விஜய், ஈரோடு செல்லவிருப்பதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

ஈரோடு மாவட்டத்தில் நவம்பர் 3 ஆம் தேதியில் தனியார் கல்லூரியில் அரசு நலத் திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழா நடைபெறவிருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. இந்த நிலையில், விழாவில் கலந்துகொள்ள முதல்வர் விஜய் ஈரோடு செல்லவிருப்பதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

சென்னையில் இருந்து கோவைக்கு தனி விமானம் மூலம் செல்லும் முதல்வர் விஜய், அங்கிருந்து சாலை வழியாக ஈரோடு செல்லவிருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.

இதனிடையே, ஈரோட்டில் சாலை வலம் செல்லவும் முதல்வர் விஜய் திட்டமிட்டிருப்பதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

Summary

CM Vijay will be taking a roadshow in Erode: Sources

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