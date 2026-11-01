பெருந்துறையில் நவ. 3-இல் முதல்வர் விஜய் சாலை வலம்?
பெருந்துறையில் முதல்வர் விஜய் சாலை வலம் செல்வது குறித்து...
முதல்வர் விஜய் சாலை வலம் - கோப்புப் படம்
ஈரோடு மாவட்டம் பெருந்துறையில் முதல்வர் விஜய் செவ்வாய்க்கிழமையில் (நவ. 3) சாலை வலம் செல்லவிருப்பதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் நாளை (நவ. 2) நடைபெறும் புதிய பேருந்து நிலையத் திறப்பு விழா உள்பட அரசு நலத்திட்ட விழாக்களில் முதல்வர் விஜய் கலந்து கொள்கிறார். இதற்காக சென்னையில் இருந்து திருச்சிக்கு தனி விமானம் மூலம் செல்கிறார். அங்கிருந்து விராலிமலை தொகுதி தேசிய நெடுஞ்சாலை வழியாக மாத்தூர், மண்டையூர், கீரனூர் வழியாக புதுக்கோட்டை வரையில் சாலை வலம் செல்கிறார்.
இந்த நிலையில், புதன்கிழமையில் (நவ. 3) ஈரோடு மாவட்டம் பெருந்துறையிலும் முதல்வர் விஜய் சாலை வலம் செல்லவிருப்பதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
நவ. 3-ல் கோவை விமான நிலையம் செல்லும் முதல்வர் விஜய், அங்கிருந்து செங்கப்பள்ளியில் இருந்து வாய்க்கால்மேடு வரை சுமார் 30 கி.மீ. தொலைவுக்கு ஈரோடு வரையில் சாலை வலம் செல்லவிருக்கிறார். மேலும், பெருந்துறையில் முதல்வரின் சாலை வலத்துக்காக சாலையின் இருபுறங்களிலும் தடுப்புகள் அமைக்கப்படுவதுடன், சுமார் 4,000 போலீசார் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுவதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
முதல்வர் விஜய் நவ. 2-ல் செல்லும் விராலிமலை மற்றும் நவ. 3-ல் செல்லும் பெருந்துறை ஆகிய இரு தொகுதிகளிலும் விரைவில் இடைத்தேர்தல் நடைபெறவிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
CM Vijay plans to hold a roadshow in Perundurai
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